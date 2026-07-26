  • 26 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Luglio 2026 -
Attualità | Modica

Pomeriggio speciale per il Coro Unitre di Modica alla Casa “Monte Carmelo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 luglio 2026 – È stato un pomeriggio particolarmente intenso e ricco di emozioni quello di ieri per il Coro dell’Università della Terza e delle Tre Età di Modica.
Grazie alla disponibilità della Direttrice, la maestra Claudia Perrone, dell’accompagnatore musicale Giovanni Rosa e di tutte le coriste, l’Unitre della “Città della Contea” ha accolto con entusiasmo l’invito della Casa di riposo “Monte Carmelo” della Famiglia Abo Ata .
Davanti agli ospiti della struttura il Coro si è esibito con bravura e grande spirito di solidarietà. Dall’altro lato gli anziani hanno risposto con calore, trascorrendo momenti di gioia, condivisione e serenità.
L’esperienza è stata arricchita dalla generosa ospitalità della famiglia Abo Ata, proprietaria della Casa di riposo, che oltre ad aver offerto un contributo in denaro all’Unitre che come concordato sarà destinato a beneficenza, ha voluto che i componenti del Coro cenassero insieme agli ospiti. Un’ulteriore occasione di socializzazione molto apprezzata da tutti.
Il Coro è stato rappresentato dal Presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo, affiancato dal Vice Presidente Ignazio Pagano Mariano, che hanno ringraziato i titolari della Casa di riposo per la calorosa accoglienza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube