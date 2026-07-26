Modica, 26 luglio 2026 – È stato un pomeriggio particolarmente intenso e ricco di emozioni quello di ieri per il Coro dell’Università della Terza e delle Tre Età di Modica.
Grazie alla disponibilità della Direttrice, la maestra Claudia Perrone, dell’accompagnatore musicale Giovanni Rosa e di tutte le coriste, l’Unitre della “Città della Contea” ha accolto con entusiasmo l’invito della Casa di riposo “Monte Carmelo” della Famiglia Abo Ata .
Davanti agli ospiti della struttura il Coro si è esibito con bravura e grande spirito di solidarietà. Dall’altro lato gli anziani hanno risposto con calore, trascorrendo momenti di gioia, condivisione e serenità.
L’esperienza è stata arricchita dalla generosa ospitalità della famiglia Abo Ata, proprietaria della Casa di riposo, che oltre ad aver offerto un contributo in denaro all’Unitre che come concordato sarà destinato a beneficenza, ha voluto che i componenti del Coro cenassero insieme agli ospiti. Un’ulteriore occasione di socializzazione molto apprezzata da tutti.
Il Coro è stato rappresentato dal Presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo, affiancato dal Vice Presidente Ignazio Pagano Mariano, che hanno ringraziato i titolari della Casa di riposo per la calorosa accoglienza.
Pomeriggio speciale per il Coro Unitre di Modica alla Casa “Monte Carmelo”
Modica, 26 luglio 2026 – È stato un pomeriggio particolarmente intenso e ricco di emozioni quello di ieri per il Coro dell’Università della Terza e delle Tre Età di Modica.
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