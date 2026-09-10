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Bonus libri a Modica: in pagamento le somme per l’anno scolastico 2025/2026

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Settembre 2026 – Sono in corso di erogazione a Modica i bonus relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, un’agevolazione che interessa complessivamente 641 studentesse e studenti residenti in città e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado.

A darne notizia sono il sindaco, Maria Monisteri Caschetto, e l’assessore alle Politiche educative, Concetta Spadaro, le quali evidenziano la continuità dell’intervento da parte dell’esecutivo cittadino ricordando che, come avviene dall’anno scolastico 2022/2023 coincidente con il loro primo insediamento, l’amministrazione ha regolarmente assolto l’impegno preso per il rimborso delle spese librarie.

Le modalità di riscossione cambiano a seconda di quanto indicato in fase di domanda: le famiglie che hanno fornito un codice IBAN riceveranno la somma direttamente accreditata sul proprio conto corrente, mentre coloro che non lo hanno comunicato potranno ritirare i fondi spettanti a partire da lunedì 14 settembre recandosi presso gli sportelli della banca UniCredit. L’ente comunale ha inoltre annunciato che a breve verrà pubblicato il nuovo avviso per la presentazione delle istanze di rimborso relative all’anno scolastico 2026/2027.

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5 commenti su “Bonus libri a Modica: in pagamento le somme per l’anno scolastico 2025/2026”

  1. Tonino Spinello

    Ormai sta storia dei bonus, sussidi, e ristori vari l’avete reso la normalità e questo lo fate per assoggettare i cittadini ad umiliarsi davanti a pochi spiccioli trascurando la dignità di ogni singola persona. Questo non solo per i libri! Così facendo Voi vi sentite grandi e pensate di essere importanti per avere fatto qualcosa di meraviglioso quando in un paese come il nostro la normalità dovrebbe essere altra e con altre vedute. Questa non è fare politica e voi non siete dei politici anche se eletti da persone politicizzate, ma siete solo assistenti e segretari delle lobby che vi comandano.

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  2. MarcoAntonio

    Ma non trovate SGRADEVOLE trasformare proprio l’erogazione dei “BUONI LIBRO”, oggetto di SOFFERENZA per tante Famiglie, in Becera Propaganda ? Mi dispiace per l’ Assessore Concetta Spadaro .

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  3. Marco

    Il ritardo nell’erogazione, ciò che è la normalità in altri paesi, da noi viene corredato di foto e ringraziamenti alla Sindaca.
    Eppure sono contributi provenienti dalle nostre tasse, non regali della Sindaca.
    Che squallida propaganda, invece di scusarsi per il disastro modicano, autoesaltazione.

  4. Saru

    E finalmente la nostra Sindaca è rientrata: inaugurazioni a gogò, curva dello stadio, inaugurazione di un’imprecisata scuola di specializzazione, bonus libri, e qua’ andiamo alla grande 🤣, Modica naviga nel lusso e nel totale benessere. Sono aumentate le richieste di cittadinanza, vogliono venire a vivere a Modica tante persone anche da altri Comuni.
    Il centro storico si è riempito alla grande, e le opposizioni vogliono di nuovo rientrare in maggioranza, e sarà festa, ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l’amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età… e senza grandi disturbi, l’opposizione sparirà, resteranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età…

  5. Saro

    Come si può fondare una società sui bonus?
    Beh, del resto si è accettata l’adozione di certificazioni di stampo nazifascista per circolare!

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