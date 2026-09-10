Bonus libri a Modica: in pagamento le somme per l’anno scolastico 2025/2026

MODICA, 10 Settembre 2026 – Sono in corso di erogazione a Modica i bonus relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, un’agevolazione che interessa complessivamente 641 studentesse e studenti residenti in città e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado.

A darne notizia sono il sindaco, Maria Monisteri Caschetto, e l’assessore alle Politiche educative, Concetta Spadaro, le quali evidenziano la continuità dell’intervento da parte dell’esecutivo cittadino ricordando che, come avviene dall’anno scolastico 2022/2023 coincidente con il loro primo insediamento, l’amministrazione ha regolarmente assolto l’impegno preso per il rimborso delle spese librarie.

Le modalità di riscossione cambiano a seconda di quanto indicato in fase di domanda: le famiglie che hanno fornito un codice IBAN riceveranno la somma direttamente accreditata sul proprio conto corrente, mentre coloro che non lo hanno comunicato potranno ritirare i fondi spettanti a partire da lunedì 14 settembre recandosi presso gli sportelli della banca UniCredit. L’ente comunale ha inoltre annunciato che a breve verrà pubblicato il nuovo avviso per la presentazione delle istanze di rimborso relative all’anno scolastico 2026/2027.

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