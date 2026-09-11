Monterosso Almo. Presentato il restauro del simulacro della Santa Patrona. Al via i festeggiamenti

Monterosso Almo, 11 settembre 2026 – A Monterosso Almo sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona principale del borgo. L’apertura, ieri sera, ha segnato uno dei momenti più attesi dell’anno per la comunità, con la presentazione del restauro del simulacro della Santa Patrona, raffigurante la Vergine con il Cristo morto, presso il santuario dell’Addolorata.

L’opera, simbolo identitario del paese, è tornata al suo splendore originario dopo un delicato intervento conservativo che ne ha restituito i colori e la forza espressiva. A illustrare il lavoro sono intervenuti don Innocenzo Mascali, arciprete e rettore del Santuario, la restauratrice Maria Scalisi, l’onorevole Giorgio Assenza, il soprintendente Antonino De Marco, il funzionario Carlo Giunta, il sindaco Salvatore Pagano e don Giuseppe Antoci, responsabile dei beni culturali della Diocesi di Ragusa. A moderare l’incontro è stato il professor Angelo Schembari.

L’iniziativa, promossa dalla parrocchia Maria Ss. Assunta con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Ars, ha rappresentato un momento di profonda devozione e di valorizzazione del patrimonio artistico e spirituale ibleo. Il programma dei primi giorni di festa prosegue con appuntamenti che intrecciano religione e tradizione. Oggi, venerdì 11 settembre, gli appuntamenti dedicati ai nonni e agli anziani, con la celebrazione eucaristica delle 19,30 presieduta da don Gino Ravalli e la “Festa dei Nonni e degli Anziani” in piazza Sant’Antonio, accompagnata da musica e spettacolo. Domani, sabato 12 settembre, memoria del Ss. Nome di Maria, ci sarà la celebrazione presieduta da don Enzo Fatuzzo, sempre alle 19,30, e la tradizionale “Cena in Blu”, momento conviviale e musicale molto partecipato. Domenica 13 settembre, giornata missionaria, sarà invece caratterizzata dalla celebrazione presieduta da don Sebastiano Amato, alle 19,30, e dal “Memorial Paolo Tavano – Urban Trail”, la corsa a staffetta che, giunta alla quarta edizione, attraversa le vie del centro storico, simbolo di vitalità e condivisione. Con l’avvio del novenario, Monterosso Almo rinnova il suo legame profondo con la Madonna Addolorata, tra fede, tradizione e comunità, in un clima di partecipazione che ogni anno si rinnova e rafforza.

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