Avis. Donazioni di sangue e plasma in calo in Italia. Ragusa va in controtendenza

Ragusa, 09 settembre 2026 – Il Centro Nazionale Sangue ha comunicato recentemente che nei mesi di giugno e luglio si è registrata una carenza di sangue, in particolare in alcune regioni, lanciando un appello, raccolto prontamente da Avis Nazionale, a potenziare la raccolta.

L’Avis Provinciale di Ragusa intende fare la propria parte continuando nell’attività di promozione e di sensibilizzazione rivolta alle donatrici, ai donatori, ai cittadini iblei.

I dati, dichiarano dall’Avis iblea, ci dicono che anche questa estate nella nostra provincia siamo riusciti a raccogliere un numero di unità di sangue e plasma sufficienti a soddisfare non solo il fabbisogno del territorio, ma anche quello di altre realtà territoriali in cui esistono situazioni di criticità. Le unità di sangue donate nei mesi di luglio e agosto sono state 7.230, un numero mai raggiunto nel periodo in questione.

Nonostante i significativi risultati ottenuti è importante continuare ad impegnarsi e mantenere alta l’attenzione, tenendo conto che l’obiettivo dell’autosufficienza di sangue e plasma riguarda non solo il livello provinciale ma anche quello regionale e nazionale.

Siamo certi, concludono dall’Avis Provinciale di Ragusa, che le nostre donatrici e i nostri donatori, continueranno a dare il proprio contributo, dimostrando grande generosità e sensibilità, senso civico e solidale, per garantire in qualsiasi momento un adeguato approvvigionamento di sangue e plasma che consenta il normale svolgimento di tutte quelle attività sanitarie per cui è necessario disporre di questo prezioso salvavita.

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