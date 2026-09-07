Caso Piattaforma Vega: 147.000 metri cubi di rifiuti illeciti nel mare di Sicilia, ma il processo finisce in prescrizione per cavilli burocratici

RAGUSA, 07 Settembre 2026 – Nessun colpevole per il disastro ambientale sfiorato al largo delle coste ragusane. Il procedimento penale legato all’inchiesta sulla piattaforma petrolifera “Vega” — che vedeva imputati i manager di Edison ed Eni per lo smaltimento illecito di circa 147.000 metri cubi di “acque di strato” (rifiuti liquidi altamente inquinanti derivanti dall’estrazione del petrolio e reiniettati illegalmente nel sottosuolo marino tramite un pozzo modificato) — si è concluso con un nulla di fatto a causa della prescrizione.

Il Ministero dell’Ambiente aveva stimato un danno ambientale e costi di bonifica per oltre 69 milioni di euro. Tuttavia, a far sfumare la possibilità di una sentenza non è stata la mancanza di elementi probatori, ma il cortocircuito logistico e burocratico della giustizia italiana.

L’iter giudiziario era iniziato regolarmente il 16 aprile 2013 con la prima udienza dibattimentale presso il Tribunale di Modica. A bloccare la macchina della giustizia è stata la successiva soppressione del tribunale modicano e il conseguente accorpamento degli atti al Tribunale di Ragusa. Il “trasloco” fisico dei fascicoli e i passaggi di consegne istituzionali hanno fatto evaporare anni preziosi, trascinando il procedimento oltre i termini di prescrizione dei reati contestati.

I manager coinvolti escono così dal processo senza alcuna condanna, mentre il Ministero e i territori perdono ogni rivalsa giudiziaria. Una vicenda che riaccende i riflettori sul peso delle lungaggini burocratiche e sul destino dei procedimenti per reati ambientali nel Paese.

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