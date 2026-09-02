Spopolamento e caro affitti a Modica Centro, il manager Coldwell Banker: «Locali vuoti e prezzi folli, ecco chi sta uccidendo Corso Umberto»

MODICA, 02 Settembre 2026 – La vicenda connessa allo spopolamento del centro storico, alle saracinesche abbassate e ai locali vuoti ha spinto il Franchising Manager di Coldwell Banker Italy, Andrea Russo, a una riflessione sull’attuale stato delle cose.

«Da diversi mesi a Modica — afferma Russo — assistiamo a una querelle attorno a una delle sue anime più iconiche, che hanno reso Modica città riconoscibile e riconosciuta in tutto il mondo: il suo centro storico. Corso Umberto è stato ed è una delle risorse più importanti per una città come la nostra a alta vocazione turistica. Eppure si sta svuotando delle sue attività commerciali, privando cittadini, turisti e visitatori di servizi e opportunità, oltre che di presidi di territorialità che contribuiscono a mantenere illuminato il territorio, in senso letterale e metaforico. Molteplici le accuse incrociate, molte le iniziative della società civile e, ovviamente, i post sui social. Risultato: lo zero assoluto! Da addetto ai lavori ho provato in varie occasioni a dare una mia lettura al problema e oggi più che mai ritengo di doverla ribadire».

Senza puntare l’indice in maniera indiscriminata, ma come oggettiva costatazione, Russo aggiunge: «L’assioma è che un centro storico privo di iniziative imprenditoriali non ha futuro e la politica poco può fare. Anzi, qualcosa invero qualcuno ha fatto: ovvero il politico che accusa l’altro politico salvo poi non mettere il dito nell’acqua calda, ignorando il problema reale, tangibile ed evidente a tutti: i locali commerciali sfitti. E ormai, a occhio, sembrano molti di più di quelli occupati da attività floride e vivaci. Peraltro, alcune delle attività storiche e ancora stoicamente aperte navigano a vista».

Poi l’affondo del Franchising Manager di Coldwell Banker Italy, che pone l’accento su quello che è il vero nocciolo della questione: «Nessuno ha avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di dire che il caro affitti ha asfissiato in un abbraccio mortale ed autolesionistico il bellissimo Corso Umberto. I proprietari richiedono canoni commerciali d’affitto fuori da ogni logica di buon senso e, tra l’altro, in pochissimi fanno manutenzione. Una logica che mortifica il mercato in un luogo desertificato da questo fenomeno e che allontana sempre più l’idea di investire in locali “cari”, da riattare ogni volta e che si affacciano su un contesto commerciale antieconomico. Qualcuno dirà che non si possono regalare! Certo, ma rifiutare offerte più che dignitose preferendo tenere i locali chiusi per mesi o anni non è mica la soluzione. Ascoltare i conduttori e capire che non c’è la fila per rioccupare un locale sfitto sarebbe il minimo…».

«La conseguenza — è il pensiero conclusivo di Andrea Russo — è che chi non prende un locale in affitto a Modica Bassa lo fa per prezzi fuori mercato e fuori logica, preferendo spostare la propria attività in altri quartieri. Perché alla fine chi può e vuole fare impresa trova sempre dove farlo, magari rinunciando al fascino del barocco e del cuore storico di Modica, ma arricchendosi di servizi in zone che automaticamente attrarranno anche nuovi residenti, creando quel circolo virtuoso che a Modica Bassa solo i proprietari dei locali commerciali possono attivare».

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