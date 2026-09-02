4 tecnologie che stanno cambiando la quotidianità e la professionalità

Tecnologie che fino a qualche decennio fa sembravano impossibili, ma anche sistemi che sembravano riservati soltanto alle grandi aziende, ormai sono presenti in ogni azienda e ufficio, nei negozi e anche nelle abitazioni. Ma il cambiamento non riguarda solo gli strumenti che usiamo ma anche i sistemi di sicurezza in ogni comparto: dalla cybersecurity al monitoraggio e controllo di persone o mezzi di locomozione. Alcune innovazioni tecnologiche sono invisibili, eppure le usiamo o vengono utilizzate ogni giorno.

Sicurezza fisica sempre più integrata

Una delle trasformazioni più evidenti degli ultimi anni riguarda la sicurezza fisica negli edifici, che comprende la videosorveglianza, il controllo degli accessi, il riconoscimento automatico del personale, il badge, il controllo delle targhe dei mezzi. Oggi anche i sistemi di allarme e di comunicazione possono essere coordinati attraverso piattaforme unificate che ne consentono una gestione centralizzata degli eventi e degli spazi da monitorare.

Nel mondo del lavoro questo significa poter controllare gli ingressi, le aree riservate e persino diverse sedi contemporaneamente, mentre il cloud e l’analisi dei dati consentono una gestione delle informazioni multilaterale, ossia proveniente da dispositivi differenti.

L’AI entra nello spazio professionale

Arriviamo subito al cuore della questione, perché l’intelligenza artificiale è sicuramente una delle rivoluzioni più tangibili degli ultimi anni, entrata negli spazi professionali e nella nostra quotidianità con assistenti virtuali, sistemi generativi usati per riassumere, tradurre e analizzare testi, ma anche per la gestione e l’analisi dei dati.

Se in ogni ufficio l’AI è sempre presente, anche sui pc e smartphone è diventato un sistema di uso comune, sostituendo gli “obsoleti motori di ricerca” e partecipando al processo di ottimizzazione dei contenuti in rete attraverso la GEO, in una dimensione post SEO. Proprio in questo contesto diventa uno strumento che necessita sempre di più della “mano umana” per creare contenuti autentici, inediti e validi per il Web.

Il cloud per un lavoro più flessibile

Un’altra rivoluzione totale rispetto agli anni passati riguarda i cloud, che consentono di conservare documenti, archivi, programmi fuori dal pc o dallo smartphone, favorendo non solo la diffusione del lavoro ibrido, ma anche alleggerendo notevolmente la memoria degli hardware.

Questo sistema ha cambiato totalmente l’approccio professionale per la conservazione e la condivisione dei dati, perché non solo è possibile conservare digitalmente riunioni online e materiale professionale, ma anche condividere dati attraverso un browser, favorendo il lavoro da remoto e limitando notevolmente la necessità di intervenire fisicamente sul luogo.

La connessione tra sensori e oggetti

L’Internet of Things ha sigillato i rapporti tra connessione e oggetti di uso quotidiano. Oggi l’illuminazione domestica o di ambienti professionali, ma anche i termostati, gli stessi macchinari industriali, i contatori e altri dispositivi domestici possono raccogliere dati mentre comunicano con altri sistemi di monitoraggio o controllo.

Mentre a casa la domotica consente di regolare l’intensità dell’illuminazione, accendere o spegnere il condizionatore o il riscaldamento da remoto, nelle fabbriche è possibile controllare il funzionamento delle macchine e individuare con largo anticipo le anomalie, intervenendo tempestivamente rispetto al passato e scongiurando guasti o interruzioni della produzione.

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