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Modica | Politica

Temporary Store e valorizzazione degli immobili comunali: le proposte dell’ex assessore Antoci per il rilancio del centro storico di Modica

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MODICA, 03 Settembre 2026 – Il tema dell’istituzione dei Temporary Store nel centro storico di Modica, approdato in consiglio comunale, rappresenta un primo passo e un segnale di cambiamento per contrastare la desertificazione commerciale, introducendo una nuova idea di commercio, vivibilità e convivialità degli spazi urbani. Già sperimentati con successo in altre città italiane, questi spazi offrono un’opportunità a giovani, artigiani e nuove attività per sperimentare idee senza i costi e i vincoli immediati di un negozio tradizionale. La proposta, ripresentata dopo una prima bocciatura avvenuta circa un anno fa, punta a introdurre strumenti più flessibili per rispondere alle trasformazioni della città.

Un ulteriore tassello fondamentale riguarda il piano per l’affitto dei locali commerciali comunali sfitti nel centro storico, approvato dal Consiglio comunale qualche mese fa. Il passaggio successivo richiede ora la pubblicazione del bando, affinché tali immobili non restino vetrine spente ma diventino luoghi di lavoro e di incontro con prezzi calmierati a base d’asta, capaci di lanciare un segnale positivo anche per il mercato privato e favorire un adeguamento dei canoni di locazione, spesso troppo elevati.

“Queste azioni – spiega l’ex assessore comunale, Tino Antoci – si inseriscono in una strategia più ampia che richiede una visione d’insieme, unendo commercio, turismo, cultura, eventi, mobilità, parcheggi e decoro urbano. A queste si aggiunge la realizzazione, su richiesta del Tavolo tecnico del centro storico ed insieme ad Antonio Drago tramite fondi europei, di due aule studio e co-working per un totale di 60 posti situate a Palazzo dei Mercedari e all’interno della Società Operaia in Corso Umberto, pronte a portare nuove energie e studenti nel cuore della città. Temporary Store, spazi comunali e aree di studio e lavoro costituiscono così i tasselli di un unico progetto per restituire adattività e prospettive di sviluppo a Modica”.

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