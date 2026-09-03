Calcio. Il derby ibleo Ragusa-Modica posticipato alle 17: variazione d’orario per la prima di Serie D

RAGUSA, 03 Settembre 2026 – L’esordio stagionale nel campionato di Serie D vedrà il derby ibleo tra Ragusa e Modica prendere il via con un’ora di ritardo rispetto alla programmazione iniziale. In seguito a un accordo ufficiale stipulato tra le due società, la partita di domenica prossima non si giocherà più alle 16, bensì alle 17, posticipando così il fischio d’inizio della prima giornata. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai residenti del Comune di Ragusa.

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