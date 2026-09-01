La morte silenziosa del centro storico di Modica: la chiusura della Latteria scuote il comitato

MODICA, 01 Settembre 2026 – La chiusura della Latteria, storico caffè del centro, non rappresenta soltanto la fine di un’attività commerciale, ma un duro colpo alla tenuta sociale ed economica dell’intero quartiere. Il grido d’allarme arriva da una componente del comitato sul centro storico, la quale partecipa da mesi ai tavoli tecnici e alle riunioni istituzionali convocate per arginare la crisi del commercio cittadino. Di fronte all’ennesima serrata, il sentimento prevalente è lo sconforto misto a rabbia: «Mi viene da piangere, un’altra chiusura di una gravità inaudita».
La Latteria non era un esercizio qualunque, bensì un presidio e un punto di riferimento capace di tenere accesa una luce in un cuore urbano segnato da una lenta e inesorabile erosione. Tuttavia, questo epilogo giunge al termine di mesi trascorsi tra incontri, verbali, aggiornamenti, richieste di chiarimenti e continui rinvii. Una trafila burocratica che ha scatenato la dura polemica della rappresentante del comitato: «Durante il consiglio comunale aperto di cinque mesi fa e durante ogni singola riunione al tavolo tecnico, ho sempre mostrato fastidio per le lungaggini, per i punti all’ordine del giorno, per il rileggere i verbali, le pec, i “dobbiamo vedere”. Ricordavo sempre che bisognava fare delle cose subito, piccole ma importanti».
Un’esigenza di concretezza che, stando ai racconti, si è spesso scontrata con la freddezza delle istituzioni: «Addirittura venivo rimproverata di creare agitazione, che non facevo parlare, che con me non era possibile fare le cose con metodo… solo perché ricordavo che ogni mese che passava qualche attività arrivava al limite». Nel frattempo, mentre la discussione si impantanava tra verbali e rinvii, esercenti e residenti continuavano a fare i conti con collaboratori da pagare, affitti e notti insonni.
Il caso della Latteria diventa così l’emblema di un malessere collettivo e di una crescente sfiducia che serpeggia tra i cittadini. «Molti hanno scritto e continuano a scrivere: “Ve lo avevamo detto, non vengo perché tanto non serve a niente”. Bene, e quindi accettiamo tutto questo?» si chiede retoricamente la componente del comitato, evidenziando il pericolo di una resa che condannerebbe il centro storico a un destino già scritto.
Da qui la scelta di non cedere all’immobilismo, lanciando un invito tanto semplice quanto diretto: «Chiunque crede ancora che occorre fare qualcosa, vi aspetto in libreria. Parliamo, capiamo cosa possiamo fare, perché anche nella desolazione assoluta si può ancora fare. Non rassegniamoci, dobbiamo solo collaborare». Un’esortazione a ritrovarsi e a fare quadrato, affinché la saracinesca abbassata di un locale storico non si trasformi nell’ultimo atto di una comunità rassegnata all’abbandono.
10 commenti su “La morte silenziosa del centro storico di Modica: la chiusura della Latteria scuote il comitato”
L’amministrazione non incentiva le nuove aperture e non aiuta chi ancora tenta di resistere, per di più i proprietari pretendono cifre di affitto da capogiro : ecco il risultato.
Ai proprietari dico che dovrete pagare le tasse Imu, Tari e quant’altro per decenni senza beccare un euro in introito, all’amministrazione dico, ci vediamo alle prossime elezioni!
Ma come fa la Sindaca a non avere vergogna e notti insonni se questi sono i risultati sconvolgenti di una amministrazione fallimentare, di cui alcuno prova vergogna ! fare gli scatoloni e uscire di corsa da palazzo san Domenico.!!!Certo rimanere disoccupati economicamente è pesante per gente abituata a incassare senza meriti.Ma la Città deve rinascere e recuperare dignità.La Signora e tutto il seguito devono correre a gambe levate.Ma con quale faccia e coraggio può ancora affrontare una realtà deprimente e offensiva per la Città e i cittadini.
A me Modica Bassa ricorda sempre più Sharm El Sheik.
Diversamente “lochidaun”.
Leggere questa notizia mi rattrista! Parecchio! Mi rattrista perchè da cittadino dell’ 81 sto assistendo a un declino Marciante della mia amata Modica, quel salotto per bene rimasto all’ombra, abbandonato a se stesso, in mano agli “invasori” che OGGI pretendono di essere gli unici padroni del caso! Che vergona cari concittadini! Un INBOCCAALUPO grandissimo ai ragazzi… per la “politica locale”… un Augurio… CI VEDAMO ALLE PROSSIME ELEZIONI; statene certi! Fidatevi… il MODICANO per bene si è rotto le scatole, veramente!
Era una morte annunciata e anche da parecchio tempo! Con la latteria se ne va anche il cuore di Modica tanto caro anche a Geusaldo Bufalino, a proposito di cultura e volano economico.
UNA VERGOGNA COLOSSALE, che si faranno scivolare addosso come tutto il resto.
Il centro storico muore per causa di questa inutile amministrazione buona solo a scaldare le varie poltrone.
Però l’illuminazione al campo sportivo va avanti..
@Pietro ora I proprietari dei locali se puonu salari.
Ormai il centro storico di Modica sta morendo, non servono tavoli tecnici o riunioni, ormai è troppo tardi, ormai è troppo tardi…a Modica bassa c’è troppo degrado, la fontana di piazza Corrado RIZZONE è da molto tempo che non funziona, la bambinopoli di viale MEDAGLIE d’oro è diventata un campo di calcio, tutti i negozi stanno chiudendo, e poi è piena di extracomunitari spesso UBRIACHI che LITIGANO TRA di loro, SFRECCIANO CON I MONOPATTINI SUI MARCIAPIEDI RISCHIANDO DI INVESTIRE I PEDONI, ci sono sempre risse, le auto vengono spesso vandalizzate e danneggiate…PASSEGGIARE a Modica Bassa è diventato pericoloso…ORMAI È TROPPO TARDI…ABBIAMO ROVINATO IL NOSTRO CENTRO STORICO…PECCATO !