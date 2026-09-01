La morte silenziosa del centro storico di Modica: la chiusura della Latteria scuote il comitato

MODICA, 01 Settembre 2026 – La chiusura della Latteria, storico caffè del centro, non rappresenta soltanto la fine di un’attività commerciale, ma un duro colpo alla tenuta sociale ed economica dell’intero quartiere. Il grido d’allarme arriva da una componente del comitato sul centro storico, la quale partecipa da mesi ai tavoli tecnici e alle riunioni istituzionali convocate per arginare la crisi del commercio cittadino. Di fronte all’ennesima serrata, il sentimento prevalente è lo sconforto misto a rabbia: «Mi viene da piangere, un’altra chiusura di una gravità inaudita».

La Latteria non era un esercizio qualunque, bensì un presidio e un punto di riferimento capace di tenere accesa una luce in un cuore urbano segnato da una lenta e inesorabile erosione. Tuttavia, questo epilogo giunge al termine di mesi trascorsi tra incontri, verbali, aggiornamenti, richieste di chiarimenti e continui rinvii. Una trafila burocratica che ha scatenato la dura polemica della rappresentante del comitato: «Durante il consiglio comunale aperto di cinque mesi fa e durante ogni singola riunione al tavolo tecnico, ho sempre mostrato fastidio per le lungaggini, per i punti all’ordine del giorno, per il rileggere i verbali, le pec, i “dobbiamo vedere”. Ricordavo sempre che bisognava fare delle cose subito, piccole ma importanti».

Un’esigenza di concretezza che, stando ai racconti, si è spesso scontrata con la freddezza delle istituzioni: «Addirittura venivo rimproverata di creare agitazione, che non facevo parlare, che con me non era possibile fare le cose con metodo… solo perché ricordavo che ogni mese che passava qualche attività arrivava al limite». Nel frattempo, mentre la discussione si impantanava tra verbali e rinvii, esercenti e residenti continuavano a fare i conti con collaboratori da pagare, affitti e notti insonni.

Il caso della Latteria diventa così l’emblema di un malessere collettivo e di una crescente sfiducia che serpeggia tra i cittadini. «Molti hanno scritto e continuano a scrivere: “Ve lo avevamo detto, non vengo perché tanto non serve a niente”. Bene, e quindi accettiamo tutto questo?» si chiede retoricamente la componente del comitato, evidenziando il pericolo di una resa che condannerebbe il centro storico a un destino già scritto.

Da qui la scelta di non cedere all’immobilismo, lanciando un invito tanto semplice quanto diretto: «Chiunque crede ancora che occorre fare qualcosa, vi aspetto in libreria. Parliamo, capiamo cosa possiamo fare, perché anche nella desolazione assoluta si può ancora fare. Non rassegniamoci, dobbiamo solo collaborare». Un’esortazione a ritrovarsi e a fare quadrato, affinché la saracinesca abbassata di un locale storico non si trasformi nell’ultimo atto di una comunità rassegnata all’abbandono.

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