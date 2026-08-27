Auto in fiamme sulla strada Modica – Ragusa

MODICA/RAGUSA, 27 Agosto 2026 – Momenti di grande apprensione lungo la Strada Statale 115, nel tratto che collega Modica a Ragusa, dove un’automobile è stata improvvisamente devastata da un incendio, trasformandosi in una torcia che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Il rogo è divampato durante la marcia, cogliendo di sorpresa il conducente che è fortunatamente riuscito a mettersi in salvo prima che l’abitacolo venisse completamente divorato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area, resa pericolosa sia dalla densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza sia dal coinvolgimento della vegetazione circostante. Le fiamme, infatti, spinte probabilmente dal vento o dalla vicinanza della banchina, si sono propagate anche a una porzione di terreno adiacente alla carreggiata, rendendo necessarie operazioni di bonifica supplementari per evitare ulteriori pericoli per la circolazione.

Il traffico lungo la statale ha subito inevitabili rallentamenti e disagi per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e il successivo recupero del veicolo carbonizzato. Restano ancora da accertare con precisione le cause che hanno innescato l’incendio: al momento non viene esclusa alcuna pista, dal guasto meccanico improvviso a un cortocircuito di natura elettrica.

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