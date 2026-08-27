  • 27 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Agosto 2026 -
Cronaca | Modica | Ragusa

Auto in fiamme sulla strada Modica – Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA/RAGUSA, 27 Agosto 2026 – Momenti di grande apprensione lungo la Strada Statale 115, nel tratto che collega Modica a Ragusa, dove un’automobile è stata improvvisamente devastata da un incendio, trasformandosi in una torcia che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.
Il rogo è divampato durante la marcia, cogliendo di sorpresa il conducente che è fortunatamente riuscito a mettersi in salvo prima che l’abitacolo venisse completamente divorato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area, resa pericolosa sia dalla densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza sia dal coinvolgimento della vegetazione circostante. Le fiamme, infatti, spinte probabilmente dal vento o dalla vicinanza della banchina, si sono propagate anche a una porzione di terreno adiacente alla carreggiata, rendendo necessarie operazioni di bonifica supplementari per evitare ulteriori pericoli per la circolazione.
Il traffico lungo la statale ha subito inevitabili rallentamenti e disagi per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e il successivo recupero del veicolo carbonizzato. Restano ancora da accertare con precisione le cause che hanno innescato l’incendio: al momento non viene esclusa alcuna pista, dal guasto meccanico improvviso a un cortocircuito di natura elettrica.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube