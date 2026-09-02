Riportare i giovani nel cuore di Modica: l’idea-forza del prof. Uccio Barone contro lo spopolamento e la perdita d’identità

MODICA, 02 Settembre 2026 – Riportare i giovani nel cuore di Modica per arrestare lo spopolamento e la perdita d’identità civica rappresenta la sfida cruciale lanciata dal professor Uccio Barone, ex assessore e docente universitario, che individua nella scuola e nella cultura il motore per invertire una tendenza al declino altrimenti inesorabile. La proposta nasce dalla constatazione di un progressivo e preoccupante svuotamento del centro storico, aggravato da scelte urbanistiche e amministrative discutibili che negli anni hanno spostato funzioni e servizi verso la periferia del Sacro Cuore, sottraendo vitalità alla parte antica della città. Per sovvertire questa logica e restituire al centro storico una vera mission educativa, Barone indica una serie di interventi concreti basati sul recupero di edifici strategici e di proprietà pubblica, a partire da quelli nella disponibilità del Libero Consorzio di Ragusa, ente dotato delle risorse necessarie per sostenere un simile piano. Tornare a studiare nel storico Palazzo degli Studi e convertire a polo scolastico il suggestivo convento del Carmine, ex caserma dei Carabinieri affacciata su piazza Matteotti, significherebbe rimettere in circolo centinaia di studenti nel cuore di Modica Bassa. Parallelamente, un’azione altrettanto mirata andrebbe indirizzata verso Modica Alta, puntando al ripopolamento e al recupero funzionale dei locali di San Martino, un tempo sede universitaria, e dell’Albergo dei Poveri. Questa strategia punta a riposizionare gli spazi formativi là dove batteva il polso della comunità, circondando il Teatro Garibaldi, le chiese barocche e i musei — oggi a rischio di perdere la propria anima — di energie fresche e vivaci. Fidelizzare le giovani generazioni alla storia e al futuro della città significa fare della cultura e dell’istruzione il presupposto logico e sentimentale per qualsiasi altra azione di rilancio socio-economico, ricordando che prima della riqualificazione urbana o commerciale vengono i giovani, le idee e la vita. La visione del professore Barone vuole impedire che Modica si spenga lentamente, smarrendo per sempre il suo antico e moderno ruolo di capitale culturale.

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