Botta e risposta tra testate a Modica: RTMNEWS replica alle accuse di “intervista concordata” e vicinanza politica

Il confronto politico e mediatico a Modica si fa rovente e sposta il focus dalle questioni amministrative agli equilibri dell’informazione locale. Al centro della polemica c’è un affondo pubblicato da un altro quotidiano online modicano, che aveva criticato una recente intervista rilasciata dalla sindaca Maria Monisteri a RTMNEWS, definendola “palesemente concordata” con una testata “da sempre vicina all’amministrazione”.

Parole che ci spingono a una dettagliata replica, divisa tra la difesa del nostro operato professionale e la risposta sul piano politico.

Intanto ringraziamo l’autore dell’articolo per averci riconosciuto come “noto quotidiano online”, ma non possiamo tacere sull’attacco riguardante le modalità con cui è stata realizzata l’intervista al primo cittadino. RTMNEWS respinge categoricamente l’accusa di averne concordato i contenuti: il direttore, Giorgio Caruso, professionista serio, ha concordato unicamente l’incontro, concretizzatosi in una discussione a microfono aperto in cui la sindaca ha espresso liberamente le proprie posizioni. Nessuna regia occulta, dunque, ma una normale pratica giornalistica alla quale chiunque, compresi i colleghi della testata concorrente, può attingere chiedendo a sua volta un’intervista e ponendo le domande che ritiene opportune.

Il passaggio che respingiamo con forza, però, è quello che riguarda l’etichetta attribuitaci di testata “vicina all’amministrazione”. RTMNEWS ribalta il quadro accusatorio puntando i riflettori sulla proprietà del giornale che ha mosso le critiche: chi è il proprietario della vostra testata? Ci risulta Giorgio Aprile, segretario cittadino di Forza Italia, partito che sostiene la giunta Monisteri. Lasciateci dire che la definizione che ci avete affibbiato è “di cattivo gusto e disinformativa”. Ci chiediamo il perché di questo astio. Noi possiamo dimostrare, atti alla mano, che non riceviamo contributi politici da alcuno e “viviamo” da sempre di marketing. Semplice invidia?

A sostegno della nostra autonomia e del rigore deontologico, facciamo rilevare come i rapporti tra RTMNEWS e Palazzo San Domenico non siano idilliaci: basti sapere che è in corso un procedimento giudiziario intentato da un assessore contro la redazione e una querela sporta a dicembre da un giornalista di RTMNEWS nei confronti di un membro della giunta in carica. Ciononostante, abbiamo voluto e programmato l’intervista con il primo cittadino. Sono questi gli elementi che dimostrano un’indipendenza di linea e che ci spingono a chiudere con un invito chiaro: guardare in casa propria prima di dare lezioni di deontologia professionale.

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