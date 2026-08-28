Botta e risposta tra testate a Modica: RTMNEWS replica alle accuse di “intervista concordata” e vicinanza politica

Il confronto politico e mediatico a Modica si fa rovente e sposta il focus dalle questioni amministrative agli equilibri dell’informazione locale. Al centro della polemica c’è un affondo pubblicato da un altro quotidiano online modicano, che aveva criticato una recente intervista rilasciata dalla sindaca Maria Monisteri a RTMNEWS, definendola “palesemente concordata” con una testata “da sempre vicina all’amministrazione”.
Parole che ci spingono a una dettagliata replica, divisa tra la difesa del nostro operato professionale e la risposta sul piano politico.
Intanto ringraziamo l’autore dell’articolo per averci riconosciuto come “noto quotidiano online”, ma non possiamo tacere sull’attacco riguardante le modalità con cui è stata realizzata l’intervista al primo cittadino. RTMNEWS respinge categoricamente l’accusa di averne concordato i contenuti: il direttore, Giorgio Caruso, professionista serio, ha concordato unicamente l’incontro, concretizzatosi in una discussione a microfono aperto in cui la sindaca ha espresso liberamente le proprie posizioni. Nessuna regia occulta, dunque, ma una normale pratica giornalistica alla quale chiunque, compresi i colleghi della testata concorrente, può attingere chiedendo a sua volta un’intervista e ponendo le domande che ritiene opportune.
Il passaggio che respingiamo con forza, però, è quello che riguarda l’etichetta attribuitaci di testata “vicina all’amministrazione”. RTMNEWS ribalta il quadro accusatorio puntando i riflettori sulla proprietà del giornale che ha mosso le critiche: chi è il proprietario della vostra testata? Ci risulta Giorgio Aprile, segretario cittadino di Forza Italia, partito che sostiene la giunta Monisteri. Lasciateci dire che la definizione che ci avete affibbiato è “di cattivo gusto e disinformativa”. Ci chiediamo il perché di questo astio. Noi possiamo dimostrare, atti alla mano, che non riceviamo contributi politici da alcuno e “viviamo” da sempre di marketing. Semplice invidia?
A sostegno della nostra autonomia e del rigore deontologico, facciamo rilevare come i rapporti tra RTMNEWS e Palazzo San Domenico non siano idilliaci: basti sapere che è in corso un procedimento giudiziario intentato da un assessore contro la redazione e una querela sporta a dicembre da un giornalista di RTMNEWS nei confronti di un membro della giunta in carica. Ciononostante, abbiamo voluto e programmato l’intervista con il primo cittadino. Sono questi gli elementi che dimostrano un’indipendenza di linea e che ci spingono a chiudere con un invito chiaro: guardare in casa propria prima di dare lezioni di deontologia professionale.
4 commenti su “Botta e risposta tra testate a Modica: RTMNEWS replica alle accuse di “intervista concordata” e vicinanza politica”
Al di là di ogni presa di posizione politica, che non mi riguarda, non ho mai avuto sentori di vicinanza fra la testata e la giunta o il sindaco o il partito.
Gli articoli spaziano da sinistra a destra e da sopra a sotto, pure i singoli autori hanno idee completamente diverse su temi di attualità, che ben esprimono.
Accuse gratuite, da lettore e commentatore, non riscontro certamente parzialitá in rtm.
Un celebre film italiano si intitola ; un borghese piccolo piccolo .
Un giornale modicano si intitola ; un giornale piccolo piccolo
Adesso anche un’intervista si può concedere solo se ,il giornale è amico , se è concordata , se le domande prima devono essere gradite dalla sindaca .
Ma pi fauri,
Il livello continua a scendere , non solo quello dei fiumi .
Mah!
Non sono riuscito a trovare online l’articolo del quotidiano modicano dal quale sarebbe partita questa accusa; forse la causa è semplicemente la mia incapacità di individuarlo.
Mi permetto comunque di esprimere la mia opinione in merito.
Ritengo che RTM News e il suo direttore svolgano correttamente il proprio lavoro. Non credo sia particolarmente rilevante stabilire se il direttore o altre persone possano essere, più o meno, vicine a una determinata amministrazione, circostanza che, peraltro, non mi pare trovi alcuna concreta evidenza. Ciò che conta davvero è l’imparzialità, la correttezza e la qualità dei contenuti pubblicati. E, sotto questo profilo, personalmente ritengo che vi sia ben poco da eccepire.
Aggiungerei inoltre che proprio RTM News offre la possibilità di pubblicare considerazioni personali e opinioni, anche quelle raccolte informalmente tra la gente o maturate nella quotidianità, su qualsiasi argomento. Tali interventi vengono, per quanto è dato osservare, sottoposti a una verifica sotto il profilo della correttezza, evitando la pubblicazione di contenuti offensivi o gratuitamente sgradevoli (o almeno credo, anche se ciascuno si assume la responsabilità di ciò che scrive).
Anche la gestione dell’anonimato mi sembra avvenga nel rispetto delle norme e dei diritti delle persone. Talvolta alcuni commentatori insistono affinché venga resa pubblica l’identità di chi interviene in forma anonima, quasi che la circostanza di firmare un commento con nome e cognome rappresenti di per sé una garanzia di maggiore attendibilità. Naturalmente non è così: il fatto che qualcuno scelga di esporsi pubblicamente non costituisce, da solo, un elemento probatorio della fondatezza di ciò che afferma.
I commenti, del resto, sono e devono essere considerati manifestazioni del pensiero personale. Finché non ledono la dignità altrui, non contengono insulti, diffamazioni o affermazioni idonee a provocare un danno ingiusto, ritengo abbiano pieno diritto di esistere e di trovare spazio nel confronto pubblico.
Per quanto riguarda l’intervista alla Sindaca, ho naturalmente una mia opinione. Personalmente non credo che l’intervista o le domande siano state concordate preventivamente. È probabile, piuttosto, che la Sindaca tenesse particolarmente a concedere quell’intervista.
Ciò che mi è apparso evidente, tuttavia, è che le risposte fornite sono risultate perfettamente coerenti con quanto la stessa Sindaca aveva già dichiarato nell’ultimo Consiglio comunale, in occasione del rimpasto. Per questo motivo, a mio avviso, l’intervista non ha aggiunto elementi sostanzialmente nuovi rispetto a ciò che già conoscevamo.
Sono state riproposte argomentazioni già note, con approfondimenti su questioni ormai conosciute o su dettagli che, personalmente, considero secondari se non inutili.
È mancato invece un vero approfondimento sulle questioni fondamentali che riguardano la crisi politica e amministrativa della città e, soprattutto, il tema ben più grave e complesso del dissesto.
Naturalmente questa è soltanto la mia personale lettura dell’intervista e della situazione. Una lettura che, peraltro, mi sembra sia stata già espressa, con argomentazioni diverse, anche da altri commentatori.