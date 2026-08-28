Pauroso incidente sulla SP 18 tra Vittoria e Santa Croce Camerina: due feriti e arteria chiusa

VITTORIA/S.CROCE CAMERINA, 28 Agosto 2026 – Un violento incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 12:30, sulla Strada Provinciale 18 al chilometro 7,300, nel tratto di collegamento tra Vittoria e Santa Croce Camerina, in corrispondenza dell’incrocio con la SP 20.

Coinvolti un furgone Peugeot Boxer e una Fiat Punto. Dalle prime rilevazioni sulla scena, l’impatto ha devastato la parte anteriore del veicolo dell’autocarro: il parabrezza risulta completamente frantumato, il cofano e il paraurti appaiono fortemente deformati e il fanale destro è compromesso. La violenza dell’urto ha provocato il distacco di una ruota, sbalzata e spostata rispetto alla sua sede, oltre alla dispersione di componenti della sospensione, detriti metallici e fluidi sversati sull’asfalto.

Due persone sono rimaste ferite nel sinistro. Nonostante la gravità dei danni subiti dai mezzi coinvolti, le condizioni dei feriti sembrano fortunatamente lievi. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti all’ospedale di Vittoria per i necessari accertamenti medici e le cure del caso.

La circolazione lungo la SP 18 è stata completamente interrotta: la strada risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei soccorritori, i rilievi di rito da parte delle autorità e le operazioni di bonifica e ripristino del manto stradale, affidate agli operatori di Sicurezza Ambiente per conto del concessionario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ancora al vaglio degli inquirenti. La zona è rimasta a lungo presidiata da forze dell’ordine e mezzi di soccorso, mentre il traffico locale ha subito pesanti disagi.

Foto di Franco Assenza

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