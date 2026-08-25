“Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica tra attese, sciatteria e indifferenza: la denuncia di un cittadino”. Riceviamo

Gentile Direttore,

Le scrivo per denunciare pubblicamente quanto ho vissuto e testimoniato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica “Nino Baglieri”, nella speranza che queste parole possano contribuire a un cambiamento non più rimandabile. Non lo faccio per accusare singole persone, ma per portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni competenti una situazione che ritengo grave e che merita una risposta. Chi entra in un pronto soccorso lo fa in un momento di fragilità e, proprio per questo, ciò che dovrebbe accoglierlo è cura, ascolto, rispetto. Quello che invece ho visto è stato, troppo spesso, indifferenza.

Ciò che ho potuto osservare è un clima diffuso di trascuratezza: pazienti lasciati privi della necessaria attenzione per periodi prolungati, bisogni di base rimasti a lungo inascoltati, ritardi nell’assistenza che hanno avuto ricadute concrete sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. A questo si è affiancato un atteggiamento spesso sgarbato e insofferente da parte del personale nei confronti di pazienti e familiari, già provati dall’attesa e dalla preoccupazione, quando questi cercavano semplicemente informazioni o un minimo di assistenza. In alcuni casi, l’attesa si è protratta per ore, senza che pazienti e familiari ricevessero informazioni chiare sul proprio percorso di cura, lasciati nell’incertezza più totale su esami, risultati e prospettive.

Non si tratta di episodi isolati o di eccessiva sensibilità: sono situazioni che minano la dignità di persone già colpite dalla malattia e che gravano pesantemente anche sui familiari, costretti a farsi carico di un’assistenza che dovrebbe essere garantita dalla struttura stessa. Il diritto alla cura non può ridursi al solo trattamento clinico, ma comprende anche l’attenzione, l’informazione, il rispetto dei tempi e dei bisogni fisici e psicologici di chi soffre.

Comprendo le difficoltà strutturali che affliggono molti pronto soccorso italiani, nonché la carenza di personale, il sovraffollamento e i turni massacranti: si tratta sicuramente di problemi reali che chiedono risposte a livello di sistema sanitario e di politiche di investimento nella sanità pubblica. Tuttavia, questo non può diventare una giustificazione per la mancanza di empatia, per l’abbandono dei pazienti o per la sciatteria nella gestione di terapie e controlli essenziali.

Detto ciò, è importante che si torni a considerare l’ascolto e il rispetto della persona come parte integrante, e non accessoria, della cura.

Non scrivo per colpire chi lavora ogni giorno in condizioni difficili, spesso con dedizione autentica. Scrivo affinché chi si ammala e chi accompagna un proprio caro in ospedale possa trovare, oltre alle cure mediche, anche l’umanità che ogni persona merita nel momento del bisogno.

Confido che questa lettera possa essere l’inizio di un confronto costruttivo e non l’ennesima denuncia caduta nel silenzio.

Cordiali saluti

lettera firmata

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