Svolta sul caso del cane Boris investito sulla Modica-Mare: la conducente querela il proprietario e ribalta la versione dei fatti

MODICA, 21 Agosto 2026 – Svolta sul caso del cane Boris, investito sulla strada Modica-Mare e, purtroppo, deceduto dopo 48 ore di agonia. Quella che inizialmente era stata denunciata dal proprietario dell’animale come una classica vicenda di investimento con fuga pirata assume ora contorni completamente differenti, al punto che la conducente dell’auto ha deciso di presentare una querela in polizia.

Secondo quanto ricostruito grazie alle testimonianze raccolte sul posto, la versione dei fatti sarebbe ben diversa da quella circolata in un primo momento. Il veicolo non si sarebbe dileguato dopo l’impatto; al contrario, sarebbe stato il cane ad allontanarsi (dolorante e, probabilmente, spaventato). L’auto si è fermata a poca distanza perché l’urto è stato talmente violento da renderla non marciante, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi per la rimozione.

La conducente, che si trova in stato di gravidanza, a seguito del forte shock e dello stress emotivo è finita in ospedale per le cure necessarie. Proprio alla luce delle gravi accuse pubbliche rivoltele dal proprietario di Boris, la donna ha deciso di rivolgersi alle autorità presentando una querela per tutelare la propria posizione e fare piena luce sull’accaduto.

Salva