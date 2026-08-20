Investito e abbandonato sulla Sorda-Sampieri: muore dopo 48 ore di agonia il cane Boris

MODICA, 20 Agosto 2026 – Dramma e profonda indignazione sulla strada Sorda-Sampieri a Modica, dove un cane di nome Boris è stato travolto da un’automobile a forte velocità. L’automobilista, dopo l’impatto – secondo quanto racconta il proprietario dell’animale – non si sarebbe fermato a prestare soccorso, “dileguandosi e lasciando l’animale gravemente ferito sul ciglio della strada”.

Il terribile impatto ha provocato a Boris la rottura della schiena. Nonostante le cure e la disperata lotta per sopravvivere, il cane è morto dopo quarantotto ore di atroci sofferenze a causa delle gravi lesioni riportate.

Nelle ore successive al dramma, il proprietario ha repertato la targa della vettura. Grazie a questo elemento fondamentale, le autorità si è presentato ai carabinieri che sono riusciti a risalire all’identità del conducente.

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