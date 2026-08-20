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Cronaca | Vittoria

Vittoria: è morta Nuccia Quattrocchi, grande maestra di danza e di vita

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VITTORIA, 20 Agosto 2026 – Vittoria è profondamente scossa e in lutto per la scomparsa di Nuccia Quattrocchi, figura amatissima della comunità e stimata maestra di danza e di vita, la cui perdita lascia un vuoto incolmabile tra familiari, allievi, amici e in tutta la città.
La tragedia ha avuto una dinamica drammatica e insolita. Secondo le ricostruzioni, la donna si trovava a bordo di una moto quando il mezzo è improvvisamente andato a fuoco. Appena scesa dal veicolo avvolto dalle fiamme, la maestra è scivolata, battendo violentemente la testa.
Inizialmente soccorsa e trasportata in ospedale, era stata dimessa. Tuttavia, il giorno successivo, il ripresentarsi di sintomi preoccupanti come vomito e forti giramenti di testa ha reso necessario un nuovo ricovero. I medici le hanno diagnosticato un trauma cranico commotivo. Purtroppo, nel giro di poco tempo, le sue condizioni sono precipitate: entrata in coma, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si è spenta dopo giorni di agonia. I medici hanno confermato che a causare il decesso non sono state le ustioni provocate dall’incendio del mezzo, bensì le conseguenze gravissime del trauma cranico riportato durante la caduta.
Le immagini dell’incendio e l’intervento delle forze d’emergenza sul posto testimoniano i momenti concitati e drammatici dell’accaduto. Al di là del tragico epilogo, a rimanere impresso nel cuore di chi l’ha conosciuta è il ricordo radioso di Nuccia. Le fotografie che la ritraggono in abito da scena, sorridente e con le braccia aperte, raccontano vividamente la passione, la grazia e la gioia travolgente che ha saputo trasmettere a generazioni di allievi nel corso della sua vita.
Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

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