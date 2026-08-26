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Attualità | Ragusa

Lions Club Ragusa Host a sostegno del Centro Risvegli Ibleo. Il 2 settembre I Sonnambuli al Parco Licitra

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Ragusa, 26 agosto 2026 – “Risvegli”. È questo il titolo dello spettacolo teatrale organizzato dal Lions Club Ragusa Host per sostenere il Centro Risvegli Ibleo e, in particolare, contribuire al progetto di realizzazione di una casa di accoglienza destinata alle famiglie.

L’appuntamento è per mercoledì 2 settembre alle 20.30 al Parco Alessandro Licitra di Ragusa, dove andrà in scena lo spettacolo de “I Sonnambuli”, il club letterario notturno andante di Fabio Manenti e Michele Arezzo.

Una serata pensata per coniugare cultura, spettacolo e solidarietà a sostegno di un servizio sanitario particolarmente importante per il territorio ibleo. Il Centro Risvegli rappresenta infatti un punto di riferimento per numerose famiglie che affrontano percorsi complessi e che nel progetto hanno riposto importanti aspettative.

“Per il Lions Club Ragusa Host, l’appuntamento rinnova il valore del servizio e della solidarietà che caratterizza l’attività dell’associazione: una serata per divertirsi, ma soprattutto per «risvegliare» attenzione e partecipazione verso una realtà sanitaria di grande rilevanza per il territorio”, dichiara la Presidente Ornella Licitra.

Per il “Centro Risvegli”, presieduto dal dottor Mariano Conticello, la raccolta fondi sarà finalizzata a contribuire alla realizzazione della casa di accoglienza. Una parte del ricavato della serata sarà inoltre destinato alle attività benefiche della Lions Clubs International Foundation e della MK Onlus. Il biglietto di ingresso ha un costo di 12 euro. L’iniziativa vuole così trasformare una serata di spettacolo in un contributo concreto a un progetto rivolto alle famiglie e alla comunità ragusana.

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