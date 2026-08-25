Scicli, 25 agosto 2026 – Il Comune di Scicli informa la cittadinanza che, esclusivamente per questa settimana e in via del tutto eccezionale, la raccolta dei pannolini prevista per oggi martedì 25 agosto sarà effettuata mercoledì 26 agosto.
La variazione si rende necessaria a causa della temporanea chiusura dell’impianto di conferimento, dovuta a problematiche tecniche non dipendenti né da Impregico né dall’Amministrazione Comunale di Scicli.
Per la medesima ragione, nelle prossime ore potranno verificarsi ritardi nello svuotamento di cestini e carrellati stradali. I servizi saranno recuperati e riorganizzati non appena le condizioni operative lo consentiranno.
Si ricorda che cestini e carrellati presenti sul territorio devono essere utilizzati esclusivamente per piccoli conferimenti e non per lo smaltimento di sacchetti contenenti rifiuti domestici.
In questo momento è particolarmente importante la collaborazione di tutti: differenziare correttamente, rispettare i giorni di raccolta ed evitare abbandoni o conferimenti impropri aiuta a mantenere puliti e decorosi i nostri luoghi anche in presenza di difficoltà temporanee non dipendenti dal servizio.
Scicli. Variazione raccolta rifiuti in via temporanea
Scicli, 25 agosto 2026 – Il Comune di Scicli informa la cittadinanza che, esclusivamente per questa settimana e in via del tutto eccezionale, la raccolta dei pannolini prevista per oggi martedì 25 agosto sarà effettuata mercoledì 26 agosto.
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