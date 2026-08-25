Pozzallo, sbarco di migranti: la Polizia ferma due presunti scafisti egiziani

POZZALLO, 25 Agosto 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa, in stretta collaborazione con i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini egiziani. I due uomini sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
L’operazione investigativa ha preso il via in seguito a un recente sbarco registrato presso il porto di Pozzallo, dove sono approdati ventuno migranti, tra cui dieci minori stranieri non accompagnati. La macchina dei soccorsi in mare era stata attivata tempestivamente a seguito di una segnalazione trasmessa dalla Direzione Marittima di Catania, che aveva individuato l’imbarcazione in difficoltà.
Subito dopo le operazioni di primo soccorso e sbarco, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno avviato una serie di audizioni e accertamenti, ascoltando alcuni dei migranti giunti sulla costa siciliana. Grazie alle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e alle successive attività di individuazione fotografica, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere un solido quadro indiziario a carico dei due cittadini egiziani, identificati come i presunti conducenti del natante utilizzato per la traversata e il conseguente ingresso illegale nel territorio nazionale.
Al termine degli atti di polizia giudiziaria e delle formalità di rito, i soggetti coinvolti sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa. Attualmente si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa dell’udienza per la convalida del provvedimento di fermo.