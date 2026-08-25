Pozzallo, sbarco di migranti: la Polizia ferma due presunti scafisti egiziani

Saro Cannizzaro

POZZALLO, 25 Agosto 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa, in stretta collaborazione con i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini egiziani. I due uomini sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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