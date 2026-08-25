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Attualità | Scoglitti

Scoglitti protagonista su Rai 1: il 28 agosto in onda “Camper – Osteria Italia”

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Scoglitti(Vittoria), 25 agosto 2026 – Scoglitti sarà protagonista della programmazione estiva di Rai 1. Andrà infatti in onda giovedì 28 agosto, all’interno della trasmissione “Camper – Osteria Italia”, condotta da Peppone Calabrese, il reportage realizzato nei giorni scorsi nella frazione marinara.
Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12, accompagna i telespettatori alla scoperta dei borghi, delle spiagge e delle località più suggestive d’Italia, valorizzando le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche del territorio nazionale.
A raccontare Scoglitti è stata l’inviata Elisa Silvestrin, che ha realizzato un itinerario tra il mare, il borgo e le bellezze della costa, offrendo ai telespettatori un viaggio alla scoperta delle peculiarità della località balneare.
Nel corso delle riprese, la conduttrice si è anche cimentata in due discipline sportive tipiche dell’estate: la palla tamburello da spiaggia e il beach tennis, vivendo in prima persona l’atmosfera e le tradizioni che animano il litorale di Scoglitti.
La messa in onda rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio, consentendo di far conoscere a un vasto pubblico nazionale il patrimonio naturalistico, turistico e sportivo della frazione marinara.
L’appuntamento con la puntata di “Camper – Osteria Italia” è dunque in programma giovedì 28 agosto su Rai 1 alle ore 12, per rivivere le immagini e le emozioni raccolte a Scoglitti.

© Riproduzione riservata

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