MpA, il sindaco Fidone: «Parte dalla provincia di Ragusa un percorso di crescita e radicamento sul territorio»

Acate, 28 agosto 2026 – “Il Movimento per l’Autonomia (MpA) avvia ufficialmente il percorso che lo condurrà da protagonista verso i prossimi impegni elettorali locali e regionali”, lo dice Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che ha avviato un cammino strategico fatto di ascolto, confronto con i cittadini e dialogo aperto con i rappresentanti politici annunciando nuove adesioni.

“Stiamo registrando un entusiasmo sempre più crescente e prova ne è il partecipatissimo incontro organizzato a Comiso, promosso dal Vice Commissario MPA Paolo Ferrara. Un appuntamento che ha registrato una presenza straordinaria di amministratori ed ex amministratori, professionisti, imprenditori e figure del mondo del terzo settore provenienti da tutti i comuni della provincia di Ragusa. Si è vissuto un momento fondamentale per il consolidamento della squadra: hanno ufficializzato la propria adesione al movimento gli amici di Comiso Gilda Battaglia e Mario Battaglia, che vanno a rafforzare la squadra insieme ad altre persone a cui mi lega un rapporto storico di amicizia come Peppe Caruso e Antonello Di Giacomo. A questa importante crescita si aggiunge l’adesione a Modica di NinoGerratana, già candidato a sindaco, che darà di certo un grande impulso di idee e partecipazione”

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“E’ una fase di crescita dell’Mpa perché ci stiamo preparando alle battaglie sui grandi temi di questa provincia: l’aeroporto di Comiso, la mobilità, le infrastrutture, l’agricoltura, il turismo e l’ambiente. Un ringraziamento va a Paolo Ferrara per il suo impegno costante e la capacità di aggregare. Il percorso è solo all’inizio. A brevissimo verranno ufficializzati gli organigrammi organizzativi dei vari comuni della provincia e avremo nuove e qualificanti adesioni in tutti i comuni della provincia”.

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