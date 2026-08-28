A Chiaramonte Gulfi nasce un nuovo progetto dedicato alla pallavolo giovanile

Chiaramonte Gulfi, 28 agosto 2026 – Si è svolto questa mattina, presso il Municipio di Chiaramonte Gulfi, un incontro tra il Sindaco Mario Cutello, l’Assessore allo Sport Adriana Iacono e i rappresentanti dell’ASD Giarratana Volley, realtà sportiva già attiva e consolidata nel settore della pallavolo giovanile e senior. L’incontro ha sancito l’avvio di un nuovo progetto pallavolistico con sede a Chiaramonte Gulfi, nato con l’obiettivo di mettere in sinergia competenze, risorse ed esperienze e dare vita a un vero e proprio

polo sportivo dedicato alla pallavolo giovanile.

L’intento è offrire ai bambini e ai ragazzi del territorio un percorso di crescita strutturato, qualificato e continuativo, attraverso un’attività sportiva capace di coniugare formazione, divertimento e valori

educativi. Alla guida degli allenamenti ci sarà Rosanna Paravizzini, cittadina chiaramontana, esperta e professionista del settore, che accompagnerà i giovani atleti nel loro percorso di crescita sportiva.

«Ci tengo a ringraziare personalmente il Sindaco Cutello, l’assessore Iacono e tutta

l’Amministrazione comunale per la disponibilità e l’apertura dimostrata, per nulla scontata. Sono certo che questa collaborazione porterà a risultati soddisfacenti e rappresenterà un’importante opportunità per il territorio», dichiara Salvatore Pagano, Presidente dell’ASD Giarratana Volley. L’Assessore allo Sport Adriana Iacono sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

«Non possiamo che essere entusiasti di una proposta che contribuirà ulteriormente alla rinascita del settore pallavolistico di Chiaramonte. La pallavolo rappresenterà, inoltre, un prezioso strumento di educazione, socializzazione e inclusione: valori più che mai fondamentali nell’era digitale che stiamovivendo».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Mario Cutello:

«Accogliamo con immenso piacere la proposta dell’ASD Giarratana Volley e siamo certi che il loro operato contribuirà a dare ulteriore lustro alla nostra comunità, arricchendo ulteriormente l’offerta sportiva che Chiaramonte Gulfi mette a disposizione dei propri cittadini».

Il patto è siglato. Ora non resta che attendere l’inizio di questa nuova ed entusiasmante stagione sportiva, con l’auspicio che il progetto possa diventare un punto di riferimento per tanti giovani delterritorio e per le loro famiglie

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