Pozzallo, cambio al vertice della Capitaneria di porto: il Capitano di Fregata Amleto Piccinno è il nuovo Comandante

POZZALLO, 28 Agosto 2026 – Si è svolta questa mattina, nel piazzale antistante la sede della Capitaneria di porto di Pozzallo, la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, Comandante cedente, e il Capitano di Fregata Amleto Piccinno, che assume ufficialmente la guida del Compartimento Marittimo.

All’evento ha preso parte il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, insieme alle massime Autorità civili, militari e religiose del territorio, ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma — tra cui l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia — e al personale civile e militare della Guardia Costiera locale.

L’avvicendamento ha segnato il momento del commiato per il Comandante Vincenti, destinato a un nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Vincenti lascia Pozzallo dopo due anni particolarmente intensi dal punto di vista operativo e istituzionale, contraddistinti da una stretta sinergia con le realtà marittime, portuali e istituzionali del territorio ibleo. Nel suo discorso di saluto, ha espresso profonda gratitudine al personale e alla comunità locale per il percorso condiviso, formulando al suo successore i migliori auguri di buon vento.

Il testimone passa ora al Capitano di Fregata Amleto Piccinno, originario del Salento e proveniente dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante in seconda. Nel corso della sua carriera, Piccinno ha maturato una solida esperienza in Sicilia, avendo prestato servizio a Trapani, e in Puglia, dove è stato tra l’altro Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Nel suo primo intervento da Comandante, si è detto onorato ed entusiasta del nuovo incarico, elogiando la professionalità e la dedizione del personale della Capitaneria di Pozzallo.

Nel corso della cerimonia, il Contrammiraglio Raffaele Macauda ha ripercorso i principali traguardi raggiunti sotto la guida del Capitano Vincenti, tributandogli il plauso della superiorità, e ha rivolto al Comandante Piccinno l’auspicio di un proficuo lavoro per le nuove sfide.

Con il passaggio di consegne odierno, la Guardia Costiera di Pozzallo rinnova il proprio impegno, nel segno della continuità istituzionale, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, della protezione dell’ambiente marino e della regolare gestione delle attività portuali a servizio della collettività.

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