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Pozzallo, sbarco di migranti: la Polizia ferma due presunti scafisti egiziani

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POZZALLO, 28 Agosto 2026 – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Ragusa hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini egiziani, gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’operazione congiunta, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura ragusana e dai militari della Sezione Operativa Navale delle Fiamme Gialle di Pozzallo, fa seguito a un’attività di sbarco avvenuta nel porto di Pozzallo. Nell’occasione, 25 migranti erano stati soccorsi e tratti in salvo a bordo del Guardacoste “Vicebrigadiere Staniscì” della Guardia di Finanza.

Determinante per lo sviluppo delle indagini è stato il lavoro di ascolto e verbalizzazione condotto subito dopo l’approdo. Sulla base delle testimonianze rese dai migranti e delle successive procedure di individuazione fotografica, gli investigatori sono riusciti a raccogliere elementi indiziari a carico dei due giovani egiziani, identificati come i presunti conducenti dell’imbarcazione impiegata per la traversata.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, i soggetti coinvolti sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente in vista dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo.

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