Scicli si muove in vista delle amministrative: Guglielmo Scimonello rompe gli indugi e si candida a sindaco

SCICLI, 28 Agosto 2026 – Il quadro politico di Scicli comincia a delinearsi in vista del prossimo appuntamento elettorale. A rompere gli indugi è Guglielmo Scimonello, che attraverso una nota ufficiale ha sciolto la riserva annunciando la sua discesa in campo come candidato alla carica di primo cittadino.

L’ex amministratore ha scelto di affidare a un intervento pubblico la propria visione sulla situazione politica attuale e sul futuro della città, tracciando le linee guida di un percorso che punta al coinvolgimento attivo della società civile e delle forze alternative all’attuale gestione amministrativa e dichiarandosi “prossimo candidato a sindaco di Scicli”.

Nel suo intervento, Scimonello, già assessore e giornalista, ha acceso i riflettori sulle criticità del territorio e sulle prospettive di rilancio, sottolineando la necessità di un cambio di passo radicale per Scicli. Al centro della sua proposta politica figurano la partecipazione civica, la costruzione di una coalizione aperta e inclusiva e un’attenta riflessione sui servizi essenziali e sulla programmazione amministrativa, lontana dalle logiche considerate puramente facciata.

Con questa mossa, la competizione elettorale sciclitana registra il primo tassello ufficiale, aprendo ufficialmente il dibattito politico locale e la fase di confronto sui programmi e sulle alleanze in vista delle urne.

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