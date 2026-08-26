Trasparenza amministrativa del Comune di Modica nel mirino dell’Autorità Anticorruzione

MODICA, 26 Agosto 2026 – La vicenda trae origine da una segnalazione presentata da un cittadino all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha evidenziato diverse criticità nella pubblicazione di dati e informazioni all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale comunale. A seguito delle verifiche condotte, l’Autorità è intervenuta formalmente notificando al Comune di Modica la delibera n. 307 dello scorso 21 luglio 2026, con la quale sono state riscontrate palesi carenze negli obblighi di pubblicità legale.

Nel provvedimento, l’ANAC ha concesso un termine perentorio di trenta giorni all’ente di Palazzo San Domenico per regolarizzare la posizione, individuando in modo puntuale dieci specifici punti sui quali intervenire tempestivamente per ripristinare la legalità e la piena accessibilità delle informazioni per la cittadinanza.

Alla luce della scadenza dei termini fissati dall’Autorità, il consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha chiesto formalmente al Sindaco e all’Assessore competente di relazionare sullo stato dell’arte. In particolare, l’interrogazione mira a conoscere quali atti amministrativi siano stati concretamente adottati dall’Amministrazione in seguito alla delibera e quali attività siano state messe in campo, punto per punto, per ottemperare alle richieste dell’ANAC.

“Vogliamo che sia chiarito – dice l’esponente DEM – se, alla data odierna, tutti i dieci rilievi mossi dall’organo di vigilanza risultino integralmente superati o se vi siano ancora criticità irrisolte, oltre a verificare se il Comune di Modica abbia provveduto a trasmettere all’Autorità la documentazione probatoria dell’avvenuto adeguamento”.

Infine, l’iniziativa consiliare sollecita l’esecutivo a chiarire quali strategie intenda adottare nel prossimo futuro per garantire che il portale istituzionale non sia solo a norma episodicamente, ma risulti costantemente aggiornato, completo e perfettamente conforme agli standard di trasparenza imposti dalla legge.

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