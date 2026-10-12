RAGUSA, 12 Ottobre 2026 – Prende il via oggi, lunedì 12 ottobre, su tutto il territorio regionale, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. Promossa dalla Regione Siciliana in attuazione delle indicazioni del Ministero della Salute, sarà realizzata con il coinvolgimento dell’ASP, dei Medici di Medicina generale, dei Pediatri di Libera scelta, delle Farmacie convenzionate e delle strutture sanitarie del territorio.
In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. L’obiettivo è ridurre il rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte, limitare la trasmissione del virus alle persone più fragili, diminuire gli accessi al Pronto soccorso e i ricoveri correlati all’influenza e contenere i costi sociali e sanitari connessi alla diffusione dell’infezione.
La vaccinazione antinfluenzale è indicata a partire dai sei mesi di vita ed è fortemente raccomandata alle categorie a maggiore rischio. Tra queste rientrano – oltre agli over 60, alle persone affette da patologie croniche o a rischio di complicanze – le donne in qualsiasi trimestre di gravidanza e nel periodo postpartum, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone ricoverate presso strutture per lungodegenti e i familiari o contatti di soggetti ad alto rischio.
Particolare attenzione è rivolta agli operatori sanitari e sociosanitari, sia per la tutela individuale sia per la protezione dei pazienti più fragili. La vaccinazione è inoltre raccomandata alle categorie impegnate in servizi pubblici di primario interesse collettivo, tra cui Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, personale scolastico e Protezione civile.
6 commenti su “Al via la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027 su tutto il territorio regionale”
Fatto con il ceppo dello scorso anno? o sbaglio? L’influenza dura tre giorni e si guarisce. Poi per una visita specialistica nel 2028. Fatelo voi. Avete chiuso.
Una volta le influenze si risolvevano con tisane al miele, pastine calde e gli anticorpi donatoci alla nascita facevano il resto. Dopo guarivi e ne uscivi più forte. Oggi ci vuole il vaccino con tutti gli altri medicinali dietro per impigrire gli anticorpi e non farli reagire. Così facendo pensi di essere protetto o avere guarito, ma non ne esci fortificato perchè dipenderai a vita da dottori e farmaci in quanto i tuoi anticorpi si sono impigriti e addormentati.
Gino, ma smettila di metterti tutti sti like, fai sempre piu ridere 😄😂
Non fregartene ma futtatinni 😉
A chiustu tiatru!
Non fate nulla, dopo tre giorni sarete guariti è più forti di prima. Se lo facciano gli attori da circo che stanno al pappamento.
Mentono su tutto.
Lo (..……) del villaggio babbeo multinomi è già in fila con la famiglia.
Al primo posto la salute dei cittadini, va comu no????!!!
Poi per una visita specialistica prenotazione tra due anni😂😂😂😂
Le persone anziane traggono tanti benefici dai vaccini , evitano febbre pericolosa, che unità ad altre patologie già esistenti può essere fatale ,o molto invalidante.
I novax parlano forte perché grazie ai vaccini sono scampati a pericolose malattie infantile che nel passato facevano stragi e lasciavano tanti invalidi.
Neanche una antitetanica ormai