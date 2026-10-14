La Festa dell’Addolorata a Modica. Il consiglio pastorale precisa

MODICA, 14 Ottobre 2026 – Il consiglio pastorale della parrocchia di San Giovanni Evangelista di Modica Alta interviente per fare alcune precisazioni in merito all’articolo comparso il 13 ottobre pomeriggio sulla nostra testata circa sulle modalità di celebrazione dei festeggiamenti in onore di Maria Addolorata, che per una speciale dispensa papale si celebrano la terza domenica di ottobre.

“Nell’articolo si parla di un “clima di forte scontento” e “polemiche roventi”, suscitate dalla “decisione del parroco don Roberto Avola che ha escluso l’uscita del simulacro a spalla dalla scalinata”. La decisione, precisiamo, è stata assunta all’unanimità dal consiglio pastorale per un insieme di motivi, tra cui il considerevole peso della statua che l’anno scorso ha traballato, e non poco, durante il trasporto mettendo a rischio l’incolumità dei portatori, dei fedeli e del prezioso simulacro stesso. Il consiglio pastorale perciò ha ritenuto opportuno salvaguardare l’incolumità di tutti e ricorrere ad un “segno” sostitutivo per portare nelle strade intorno alla parrocchia il ricordo della presenza di Maria Santissima.

Chi frequenta e si dà da fare per l’organizzazione della festa non respira di certo quel “clima di forte scontento” già menzionato, che forse invece alberga nelle menti di alcuni nostalgici del passato, che non tengono conto dei mutamenti sociali e sociologici intercorsi in questi anni (lo spopolamento del quartiere, il cambiamento della percezione del senso del sacro), cercando invece di rinnovare con modalità diverse tradizioni e riti radicati nel tempo”.

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