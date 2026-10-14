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Politica | Scicli

Oltre 5,1 milioni di euro per Scicli: finanziati tre interventi strategici per la città e le borgate

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SCICLI, 14 Ottobre 2026 – La sottoscrizione dei disciplinari dell’Accordo di Programma FUA segna un passaggio decisivo per il futuro di Scicli. Con la firma degli atti si apre ufficialmente la fase che porterà all’avvio delle gare d’appalto per tre importanti opere dal valore complessivo di oltre 5,1 milioni di euro, destinate a incidere su qualità urbana, valorizzazione del patrimonio storico e mobilità sostenibile.

Sull’importante traguardo è intervenuto il gruppo di Forza Italia Scicli, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi quattro anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Marino.

Nello specifico, le risorse permetteranno di realizzare il nuovo Parco urbano San Nicolò con il recupero del convento di Sant’Antonino per un importo di circa 2,69 milioni di euro, un’opera che vedrà anche la costruzione di un’area parcheggio e di un ponte pedonale in acciaio di collegamento da via Colombo. A Donnalucata andranno invece circa 2,13 milioni di euro destinati alla riqualificazione del Lungomare di Levante e di via Pirandello, arricchita da una pista ciclabile che collegherà via Marina al lungomare di ponente. Infine, 300 mila euro saranno impiegati per l’acquisto di tre minibus elettrici a zero emissioni, pensati per agevolare l’accesso di turisti e cittadini ai centri storici e ai quartieri rupestri.

A questo pacchetto di finanziamenti si aggiungono altri due importanti traguardi ormai vicini: la prossima aggiudicazione dei lavori per la scuola Lipparini-Miccichè in piazza Italia e l’imminente appalto da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la pista ciclabile di collegamento tra Donnalucata e Playa Grande.

Come sottolineato dal gruppo politico locale, “si tratta del frutto di un percorso amministrativo lungo e complesso che oggi comincia a tradursi in cantieri operativi e risposte concrete per il territorio”.

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