Pozzallo fuori dalle rotte d’oro. Dove sono finite le navi promesse un anno fa?

POZZALLO, 12 Ottobre 2026 – Il bilancio della stagione crocieristica 2026 si chiude con l’ennesimo nulla di fatto per il porto di Pozzallo, rimasto ai margini dei flussi turistici siciliani. Un anno fa, sulla scia dei dati record registrati a livello regionale nel 2025 con oltre 2 milioni di passeggeri e più di 1.000 toccate nave, le istituzioni avevano prospettato scenari di forte crescita per lo scalo ragusano. Le dichiarazioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale parlavano di una strategia sinergica volta a inserire stabilmente Pozzallo tra le mete del turismo internazionale. Le premesse per un cambio di rotta economico e turistico sembravano concrete, ma la realtà dei fatti ha smentito le aspettative.

Siamo ormai giunti alla fine del 2026 e il bilancio per l’economia locale è purtroppo deficitario. Nonostante i proclami legati agli ingenti investimenti previsti nel triennio e ai fam trip organizzati per attrarre i manager delle grandi compagnie di navigazione, le banchine pozzallesi non hanno visto il transito di navi da crociera rilevanti. Quella che doveva essere una grande opportunità di sviluppo si è trasformata nell’ennesima occasione mancata per l’intero comprensorio ibleo. La provincia di Ragusa continua a restare esclusa da un mercato che invece continua a fare la fortuna di altre province dell’isola, come Palermo, Messina e la vicina Catania.

La forbice tra le potenzialità del territorio e la realtà infrastrutturale si fa sempre più ampia. Il gap logistico e organizzativo che penalizza lo scalo ibleo non è stato colmato, impedendo l’approdo regolare delle grandi flotte. L’assenza di risultati tangibili in questo 2026 riaccende i riflettori sulla necessità di interventi strutturali urgenti e non più rimandabili. Senza una reale pianificazione e il potenziamento dei servizi portuali, Pozzallo rischia di rimanere per sempre una semplice “goccia nel mare” della crocieristica siciliana, isolata dal resto dei grandi circuiti del Mediterraneo.

L’auspicio di operatori commerciali e cittadini è che il 2027 possa finalmente portare i frutti dei piani a lungo termine promessi dagli enti portuali. Nel frattempo, l’anno che si sta per chiudere viene archiviato come una stagione di stallo e promesse al vento, in cui il porto di Pozzallo ha perso un altro anno prezioso per agganciare il treno dello sviluppo turistico regionale.

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