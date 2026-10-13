Modica Alta spaccata sulla Festa dell’Addolorata: tra radici millenarie e polemiche per il “ridimensionamento” dei riti

Modica, 13 ottobre 2026 – La devozione per Maria SS. Addolorata nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta affonda le radici in una storia secolare. Alcuni documenti attestano un culto mariano risalente addirittura al 1200, rendendolo uno dei più antichi della città. Fino ai primi anni dell’Ottocento, il gruppo scultoreo veniva gelosamente custodito nella cripta sotterranea della chiesa, prima di giungere alla configurazione odierna con l’aggiunta del Redentore moribondo sulla Croce, opera dello scultore modicano Salvatore Ammatuna risalente alla metà del XIX secolo. Una ricorrenza che in ottobre si rinnova secondo la tradizione, celebrando non solo la fede ma anche l’espansione naturale della parte alta di Modica: quel processo che ha trasformato la zona da periferia a centro di vitalità cittadina e la piccola chiesa-monastero in un grande monumento punto di riferimento spirituale. Quest’anno, tuttavia, l’avvicinarsi dei festeggiamenti è accompagnato da un clima di forte scontento e da polemiche roventi che stanno dividendo la comunità parrocchiale e i fedeli. Al centro del dibattito ci sono le modalità con cui si svolgeranno le celebrazioni. La decisione del parroco, Don Roberto Avola, ha, infatti, escluso l’uscita del simulacro a spalla dalla scalinata per il tradizionale giro con il carro. Una scelta motivata dalla presunta mancanza di forze e di portatori. Una spiegazione che non convince diversi parrocchiani e cittadini. Stando alle testimonianze raccolte, la disponibilità a cercare volontari e a garantire la presenza di portatori non mancava affatto. Persino il presidente dei portatori di San Giorgio, Simone Lucifora, in prima battuta per un supporto ufficiale, pare, avesse inizialmente confermato la disponibilità a garantire la presenza dei portatori per l’ascesa e la discesa del simulacro. Successivamente, di fronte a un cambio di linea, la richiesta di aiuto è venuta meno, lasciando l’amaro in bocca a chi sperava di mantenere intatta la tradizione secolare. Il risultato? Al posto della statua, ad uscire dalla chiesa sarà un quadro, che effettuerà un percorso limitato attorno al perimetro parrocchiale: uscita e discesa per il pizzo, transito da via Morana, giro di via Gesù e rientro in via Vincenzo Blandino. Una soluzione definita dai contestatori come un “misero giro interno” che ridimensiona gravemente una festa di spessore cittadino. Il malumore della comunità tocca diversi altri aspetti organizzativi e relazionali: La concomitanza con la festa di Santa Teresa d’Avila che si celebrerà a soli 300 metri di distanza. Una vicinanza territoriale che in passato non aveva mai impedito la collaborazione e il coordinamento con le altre parrocchie di Modica Alta, trattandosi di una festa cittadina e non di quartiere. Molti fedeli denunciano un progressivo isolamento della parrocchia e un allontanamento di numerose persone a causa del tipo di comportamento e di gestione impressi negli ultimi anni. Tra i commenti dei cittadini sui social e tra i vicoli del quartiere serpeggia la delusione per la perdita d’importanza di un culto tra i più antichi di Modica. L’auspicio di molti resta quello di un ripensamento o di un maggiore dialogo, per evitare che una tradizione secolare perda la sua identità e la sua forza aggregativa.

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