Modica Alta spaccata sulla Festa dell’Addolorata: tra radici millenarie e polemiche per il “ridimensionamento” dei riti

Modica, 13 ottobre 2026 – La devozione per Maria SS. Addolorata nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta affonda le radici in una storia secolare. Alcuni documenti attestano un culto mariano risalente addirittura al 1200, rendendolo uno dei più antichi della città. Fino ai primi anni dell’Ottocento, il gruppo scultoreo veniva gelosamente custodito nella cripta sotterranea della chiesa, prima di giungere alla configurazione odierna con l’aggiunta del Redentore moribondo sulla Croce, opera dello scultore modicano Salvatore Ammatuna risalente alla metà del XIX secolo. Una ricorrenza che in ottobre si rinnova secondo la tradizione, celebrando non solo la fede ma anche l’espansione naturale della parte alta di Modica: quel processo che ha trasformato la zona da periferia a centro di vitalità cittadina e la piccola chiesa-monastero in un grande monumento punto di riferimento spirituale. Quest’anno, tuttavia, l’avvicinarsi dei festeggiamenti è accompagnato da un clima di forte scontento e da polemiche roventi che stanno dividendo la comunità parrocchiale e i fedeli. Al centro del dibattito ci sono le modalità con cui si svolgeranno le celebrazioni. La decisione del parroco, Don Roberto Avola, ha, infatti, escluso l’uscita del simulacro a spalla dalla scalinata per il tradizionale giro con il carro. Una scelta motivata dalla presunta mancanza di forze e di portatori. Una spiegazione che non convince diversi parrocchiani e cittadini. Stando alle testimonianze raccolte, la disponibilità a cercare volontari e a garantire la presenza di portatori non mancava affatto. Persino il presidente dei portatori di San Giorgio, Simone Lucifora, in prima battuta per un supporto ufficiale, pare, avesse inizialmente confermato la disponibilità a garantire la presenza dei portatori per l’ascesa e la discesa del simulacro. Successivamente, di fronte a un cambio di linea, la richiesta di aiuto è venuta meno, lasciando l’amaro in bocca a chi sperava di mantenere intatta la tradizione secolare. Il risultato? Al posto della statua, ad uscire dalla chiesa sarà un quadro, che effettuerà un percorso limitato attorno al perimetro parrocchiale: uscita e discesa per il pizzo, transito da via Morana, giro di via Gesù e rientro in via Vincenzo Blandino. Una soluzione definita dai contestatori come un “misero giro interno” che ridimensiona gravemente una festa di spessore cittadino. Il malumore della comunità tocca diversi altri aspetti organizzativi e relazionali: La concomitanza con la festa di Santa Teresa d’Avila che si celebrerà a soli 300 metri di distanza. Una vicinanza territoriale che in passato non aveva mai impedito la collaborazione e il coordinamento con le altre parrocchie di Modica Alta, trattandosi di una festa cittadina e non di quartiere. Molti fedeli denunciano un progressivo isolamento della parrocchia e un allontanamento di numerose persone a causa del tipo di comportamento e di gestione impressi negli ultimi anni. Tra i commenti dei cittadini sui social e tra i vicoli del quartiere serpeggia la delusione per la perdita d’importanza di un culto tra i più antichi di Modica. L’auspicio di molti resta quello di un ripensamento o di un maggiore dialogo, per evitare che una tradizione secolare perda la sua identità e la sua forza aggregativa.
Modica Alta spaccata sulla Festa dell’Addolorata: tra radici millenarie e polemiche per il “ridimensionamento” dei riti
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11 commenti su “Modica Alta spaccata sulla Festa dell’Addolorata: tra radici millenarie e polemiche per il “ridimensionamento” dei riti”
Anche questa festa salta? Ridimensionata?
I soliti residuati bellici comunisti che si lamentano dalla mattina alla sera i vari Ciccio Concetto Maccu Peppe Piero Saruzzu Vincenzo italiano scocciato come faranno?
Se fanno la festa criticano amministrazione e cittadinanza che spendono per le feste e perché non hanno votato la Castello, se non la fanno criticano pure, come facciamo?
Spasso senza fine.
Bei tempi che furono solo con Padre Pintaldi.
Declino anche della qualità delle presenze vocazionali ovunque…..
Vi faccio un esempio. Nella parrocchia del Sacro Cuore si celebrano le cresime e prime comunioni durante i giorni settimanali e di pomeriggio, non dando nessuna importanza alla Domenica come giorno fondamentale di per sé, mentre a San Massimiliano il parroco si ostina a fa rispettare la Domenica ovviamente, e inoltre si permette il lusso di obbligare le famiglie a celebrare il tutto di mattina, non curandosi degli impegni economici che queste dovranno affrontare in più. Ma non facciamo tutti parte della diocesi di Noto con lo stesso vescovo? Ognuno fa come vuole e come crede e nessuno come il vescovo fa nulla per dare una dritta. Poi si lamentano che i ragazzi e le famiglie spariscono una volta fatta la cresima, ma cosa avete fatto per trattenerci nella vostra parrocchia? Predicate bene e razzolate male i primi voi comuni peccatori come noi se non peggio.
Mi scusi Rino
“A San Massimiliano il parroco si ostina a fa rispettare la Domenica ovviamente, e inoltre si permette il lusso di obbligare le famiglie a celebrare il tutto di mattina, non curandosi degli impegni economici che queste dovranno affrontare in più.”
Non ho capito cosa vuole dire, per favore vuole essere più chiaro?
Il culto della processione magari con i giocatori del Modica e perché no, i bummi che durano una mezz’oretta a costo di mangiare pani e cipudda tuttu l’annu.
Come siete caduti troppo in basso : siete più indietro degli ignoranti, siete quelli che se palpavano i culi delle proprie figlie era un bene purché ottenere qualche favore; siete quelli che difendete i politici delinquenti perché invidiosi di non poterlo fare voi.
Avete perso la vostra dignità e non ve ne siete accorti. Andate in Chiesa per pregare e appena usciti fottete il prossimo senza accorgersi che fottete voi stessi e la vostra generazione.
Siete l’immondizia del genere umano!
Preti pigri e avari! Mi sembra che nostro signore non era come loro ! Il primo a fare saltare il posto sarebbe proprio il vescovo la chiesa ormai e diventata una fonte politica e soprattutto una fonte economica! Mi sembra che i reverendi sono sempre a batteria cassa e non divulgano la parola del signore come si deve nella semplicità e povertà ! Più avanti andiamo peggio è!
Comunità e Fedeli? Ma dove? Ma se non c’è nessuno ormai, alla Messa domenicale sono Quattro gatti. Purtroppo i preti svuotano le chiese perché sono preti per professione non per vocazione, questi sono i risultati.
Possono chiedere ai portatori di San Gioggiu visto che sono stati perdonati dopo la pagliacciata per la festività del fantoccio di carta pesta San Gioggiu. 😂😂😂
Potete chiedere allo (……) del villaggio multinomi, lui fa parte dei portatori😂😂🙋
@ <Rino
La vostra parrocchia? Tu sei parte della parrocchia, i sacerdoti passano, la parrocchia ed i parrocchiani restano Tu cosa fai per tua parrocchia? Criticare può essere di giovamento, ma serve anche peoporre
@Carmelo S.
Cammeluuuu…
I comunisti, i comunisti
Ahahahahahahahaha
Buttana di la miseria
Ma comuni po’ ghiri avanti cu testi comu li vostri
I comunisti, i comunisti
😂 😂 😂 😂 😂
Ha ragione Gino. A mio avviso, in molti casi la scelta di diventare sacerdoti non nasce esclusivamente da una vera vocazione, ma può essere condizionata anche da necessità personali, familiari o dal desiderio di trovare una risposta ai propri problemi. È difficile, infatti, capire quanto spesso dietro questa scelta ci sia una convinzione autentica e profondamente maturata.
Lo si percepisce talvolta anche dalla qualità delle spiegazioni offerte ai fedeli durante le omelie: interpretazioni che appaiono spesso lontane dal significato spirituale e religioso del loro mandato, oppure affermazioni poco coerenti con il messaggio evangelico. Mi è capitato più volte di ascoltare, durante un’omelia, considerazioni del tutto fuori luogo, contraddittorie o addirittura in evidente contrasto con quanto lo stesso sacerdote aveva affermato pochi minuti prima.
Anche questi elementi, a mio parere, sono il riflesso di un certo degrado culturale e sociale che attraversa la nostra società.
C’è poi un’ultima considerazione che ritengo importante: la Chiesa dovrebbe avere il coraggio di confrontarsi con la realtà attuale, profondamente diversa da quella di un passato che non esiste più. Se vuole continuare ad avere un ruolo nella società e mantenere viva la propria presenza tra le persone, dovrebbe probabilmente interrogarsi anche sulla possibilità di consentire il sacerdozio a persone coniugate.
Continuare a considerare immutabile un modello appartenente a un’altra epoca rischia, nel lungo periodo, di allontanare ulteriormente la Chiesa dalla società e dalle sue esigenze. Se non ci sarà un cambiamento, il rischio è che, nel giro di pochi anni, molte comunità si ritrovino senza sacerdoti e la presenza della Chiesa sul territorio si riduca progressivamente.
E aggiungo che è colpa del vaccino e del green pass.
Carmelo i parrocchiani propongono ma non sono ascoltati te lo assicuro. chiedi al vescovo, anzi il vostro vescovo se preferisci.