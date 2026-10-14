Scicli. Contributo economico per il servizio di trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità

Scicli, 14 ottobre 2026 – Il Comune di Scicli rende noto che è indetto un avviso pubblico per la concessione, per l’anno 2026, di un contributo economico per il servizio di trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità in età scolastica (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

Il contributo è riservato alle famiglie di studenti che siano residenti nel Comune di Scicli, in possesso di ISEE corrente del nucleo familiare pari o inferiore a € 25.000.00; frequentanti (o che abbiano frequentato) la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nell’anno solare 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) e che abbiano frequentato il 60 % delle giornate di lezioni; stati dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 Legge 104/92 ed in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità);

Il contributo, quale rimborso spese una tantum e di importo minimo pari ad euro 1.000,00, verrà assegnato al nucleo familiare che ha scelto di trasportare autonomamente e a proprie spese (non usufruendo in alcun modo di altro tipo di trasporto scolastico gratuito offerto dalle Istituzioni e senza rivolgersi ad associazioni di volontariato) il minore con disabilità in possesso della certificazione ai sensi dell’art.3 della Legge 104/92, sarà attribuito in base: al numero delle istanze che verranno presentate e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate, con preferenza per i nuclei familiari con valore ISEE più basso; a parità di valore ISEE, con preferenza per i nuclei familiari con più di un minore studente con disabilità presente nel nucleo, in relazione al numero. Il contributo sarà riconosciuto a condizione che l’alunno abbia frequentato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, almeno il 60% delle giornate di lezioni. Può presentare domanda un solo componente maggiorenne per nucleo familiare con minore con disabilità ed è possibile presentare una sola istanza per studente con disabilità.

La domanda compilata in ogni sua parte, secondo l’unito modello, ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre il 31.10.2026 al Comune di Scicli – Settore Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione, tramite una delle seguenti modalità: in busta chiusa contenente la seguente dicitura: “Domanda per la concessione di un contributo per il trasporto scolastico di studenti con disabilità -art. 1 comma 174, Legge 234/2021” direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in via Nazionale 33; tramite posta elettronica certificata e in formato pdf riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per la concessione di un contributo per il trasporto scolastico di studenti con disabilita art. 1 comma 174, Legge 234/2021” all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg,it.

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti: valido documento d’identità del richiedente; I.S.E.E. in corso di validità; Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità); Attestato scolastico di frequenza rilasciato dall’istituto scolastico attestante la presenza di almeno il 60% delle giornate di lezione; IBAN rilasciato dall’istituto bancario o postale di pertinenza (non sono considerati validi IBAN riferiti a libretti di deposito a risparmio). È possibile ottenere chiarimenti al numero di telefono 0932/839629- 0932/839630.

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