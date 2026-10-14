La tragica scomparsa di Roberto Pulino. La denuncia della moglie: «Si poteva salvare». Riceviamo

Egregio Direttore,

mi chiamo Maria Concetta Cappello, abito a Modica, e affido a queste righe un disperato grido di giustizia per la tragica perdita di mio marito, Roberto Pulino, deceduto all’età di 61 anni il 9 gennaio 2025 non per infarto e nemmeno, come ha ipotizzato qualcuno, per suicidio. Roberto era un uomo molto conosciuto in città: insieme alla nostra famiglia gestiva una delle trattorie storiche di Modica, “Sale e Pepe”, dopo aver partecipato anche al programma televisivo “4 Ristoranti” condotto da Alessandro Borghese. Oggi quell’attività la portiamo avanti io e mio figlio con il cuore a pezzi, ma sopraffatti da un senso di profonda ingiustizia.

Il calvario di mio marito è iniziato a causa di una catena di omissioni e superficialità mediche che gridano vendetta. Roberto soffriva di obesità, cardiopatia e diabete, ed era provato dallo stress lavorativo. Nel luglio 2023 era stato ricoverato per un’infezione urinaria, curata con la raccomandazione di effettuare controlli periodici. Da quel momento, però, è iniziato il baratro.

Il 29 agosto 2024, ritirando le analisi di controllo, abbiamo notato i leucociti alti, ma il medico curante ci ha liquidati dicendo che “se non ci sono disturbi va bene così”. A metà novembre sono insorti forti dolori addominali, che il 23 novembre si sono estesi al torace. Temendo un infarto lo abbiamo portato in ospedale: i controlli cardiologici sono risultati negativi, ma prima delle dimissioni ci è stato detto a voce che si trattava di una semplice gastrite. Poco dopo è iniziata una febbre persistente tra i 37 e i 37,5 gradi. Il medico curante si è limitato a prescrivere tachipirina, rifiutando ripetutamente di prescrivere le analisi cliniche. Abbiamo quindi fatto esaminare le urine a pagamento, riscontrando valori sballati e presenza di Candida, ma la dottoressa le ha ignorate etichettandole come “ok”. Nel suo studio, la dottoressa si è limitata a guardarlo in faccia, ha negato nuovamente gli esami, gli ha prescritto un antibiotico generico e gli ha iniettato il vaccino antinfluenzale. Terminato l’antibiotico, i sintomi sono riesplosi con febbre tra i 38 e i 39 gradi e dolori addominali acuti. Di fronte al persistere del muro di gomma del medico di base, ci siamo rivolti a pagamento a un urologo, il quale ha esclamato sbalordito: “Perché la dottoressa curante non gli ha prescritto le analisi?”, e ne ha ordinato immediatamente l’esecuzione.

Il 2 gennaio 2025, dopo aver cambiato medico curante, abbiamo ritirato i risultati: la PCR (Proteina C Reattiva) era a un livello allarmante di 301. Ci siamo precipitati in ospedale alle 14:00 mostrando il referto, ma Roberto è stato visitato solo verso le 21:00. È stato tenuto su una barella al pronto soccorso per circa 28 ore con la febbre alta. Quando abbiamo chiesto se ci fosse un posto per il ricovero, ci è stato risposto che non ce n’erano né subito né per i giorni o le settimane successive. Su consiglio del nuovo medico curante, per sottrarlo a una situazione insostenibile, lo abbiamo riportato a casa dopo che il 3 gennaio, alle 18:00, gli è stato iniettato un antibiotico in tutta fretta. Arrivato a casa, era bianco come il marmo e incapace di reggersi in piedi.

Il 6 gennaio la situazione è precipitata drasticamente: abbiamo chiamato il 118, che lo ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Modica. Al terzo ingresso in pronto soccorso sono stati finalmente disposti esami approfonditi, tra cui una TAC total body che ha rivelato un’insufficienza renale, un’infezione alle vie urinarie e una cistifellea piena di pus. L’8 gennaio, a nostra insaputa, gli sono stati sospesi di colpo tutti i farmaci che assumeva, inclusa la fondamentale cardioaspirina. Questo stop improvviso ha scatenato gravi complicazioni e uno stato di forte confusione. La mattina del 9 gennaio mio marito era in coma. Nonostante le rassicurazioni degli infermieri sui parametri in miglioramento, la sera è sopraggiunta un’insufficienza respiratoria acuta con saturazione all’84% e febbre a 42°. Alle 23:15, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, Roberto è deceduto.

Per noi gli errori ci sono stati, e sono stati troppi. Sono certa che se il medico curante avesse fatto il proprio dovere e se in ospedale non si fosse agito con tanta superficialità fin dal primo giorno, mio marito sarebbe ancora qui accanto a me.

Affido questo grido di dolore alle pagine del vostro giornale nella speranza che la giustizia, finora negata nei palazzi, possa almeno trovare spazio nella coscienza civile della nostra comunità.

Maria Concetta Cappello

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