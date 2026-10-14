Comiso. Progetti del Servizio Civile Nazionale, 30 i giovani coinvolti e accolti dal Sindaco

Comiso, 14 ottobre 2026 – “Radici di memoria-fiori di comunità” e “Piantare sogni-germogliare futuro” sono i due progetti del Servizio Civile Nazionale partiti a Comiso. Ad accogliere i 30 giovani coinvolti, il sindaco Maria Rita Schembari e la Giunta.

“Sono in tutto 30 i giovani volontari del Servizio Civile che prenderanno parte ai due progetti su Comiso- chiarisce il sindaco-. Dieci di questi, opereranno nel primo progetto e saranno destinati agli uffici Cultura, mentre gli altri 20, andranno a svolgere le loro attività presso le materne, le elementari e le scuole medie della nostra città. I progetti avranno la durata di un anno, infatti sono cominciati il 9 di ottobre e finiranno l’8 ottobre del 2027. Abbiamo accolto questi giovani presso l’Aula Consiliare del Municipio, per salutarli, augurare loro un buon lavoro, esortarli a vivere quest’anno come un anno di servizio alla comunità e di crescita personale e – conclude il primo cittadino- per ringraziarli, così come tutti gli altri che hanno espletato il servizio presso il nostro comune, per il lodevole supporto alle diverse attività che eroga questa Amministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare anche Sandra Farruggio, dipendente comunale e coordinatrice di tutti i progetti di Servizio Civile”.

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