  • 14 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Ottobre 2026 -
Attualità | Comiso

Comiso. Progetti del Servizio Civile Nazionale, 30 i giovani coinvolti e accolti dal Sindaco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 14 ottobre 2026 – “Radici di memoria-fiori di comunità” e “Piantare sogni-germogliare futuro” sono i due progetti del Servizio Civile Nazionale partiti a Comiso. Ad accogliere i 30 giovani coinvolti, il sindaco Maria Rita Schembari e la Giunta.

“Sono in tutto 30 i giovani volontari del Servizio Civile che prenderanno parte ai due progetti su Comiso- chiarisce il sindaco-. Dieci di questi, opereranno nel primo progetto e saranno destinati agli uffici Cultura, mentre gli altri 20, andranno a svolgere le loro attività presso le materne, le elementari e le scuole medie della nostra città. I progetti avranno la durata di un anno, infatti sono cominciati il 9 di ottobre e finiranno l’8 ottobre del 2027. Abbiamo accolto questi giovani presso l’Aula Consiliare del Municipio, per salutarli, augurare loro un buon lavoro, esortarli a vivere quest’anno come un anno di servizio alla comunità e di crescita personale e – conclude il primo cittadino- per ringraziarli, così come tutti gli altri che hanno espletato il servizio presso il nostro comune, per il lodevole supporto alle diverse attività che eroga questa Amministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare anche Sandra Farruggio, dipendente comunale e coordinatrice di tutti i progetti di Servizio Civile”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube