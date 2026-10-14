Fondazione Anffas Ragusa “Comunità e futuro”, aumenta il sostegno derivante dal Cinque per mille

Ragusa, 14 ottobre 2026 – Fondazione Anffas Ragusa “Comunità e futuro” esprime profonda gratitudine a tutti i cittadini che hanno scelto di destinare il proprio 5 per mille all’associazione, confermando con la loro firma fiducia e vicinanza a una realtà che da anni opera al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso progetti, servizi e iniziative di inclusione sociale.

A sottolinearlo è la direttrice dell’associazione, Salvina Cilia, che commenta con soddisfazione i risultati registrati nell’ultima rilevazione: “Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno scelto di sostenere Fondazione Anffas Ragusa “Comunità e futuro” attraverso il 5 per mille. È un gesto che per noi ha un valore enorme perché rappresenta non solo un contributo economico, ma soprattutto un attestato di stima e di fiducia nei confronti del lavoro che portiamo avanti ogni giorno”.

I dati evidenziano un andamento positivo sia sul fronte delle risorse raccolte sia su quello delle preferenze espresse dai contribuenti. Rispetto all’anno precedente, infatti, il sostegno economico all’associazione ha fatto registrare una crescita dell’11,2%, mentre le preferenze sono aumentate del 2,4%, passando da 1.229 a 1.258 firme.

“Questi numeri ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso intrapreso – aggiunge Cilia –. Nel corso degli anni la nostra realtà ha cercato di rispondere con attenzione e concretezza ai bisogni delle persone che hanno costituito il nucleo originario della nostra associazione e di tutte quelle che successivamente si sono avvicinate alla nostra realtà. La crescita delle preferenze conferma che il territorio riconosce il valore di questo impegno”.

La direttrice evidenzia come ogni contributo ricevuto rappresenti uno strumento fondamentale per continuare a sviluppare attività e progettualità rivolte alle persone con disabilità: “Dietro ogni firma c’è una persona che ha deciso di credere nel nostro lavoro. Per questo il nostro grazie va a ciascun sostenitore. Continueremo a operare con la stessa passione e con la stessa attenzione che hanno sempre contraddistinto l’azione di Fondazione Anffas Ragusa “Comunità e futuro”, con l’obiettivo di costruire opportunità sempre nuove di inclusione, partecipazione e crescita per le persone e per le loro famiglie”.

Fondazione Anffas Ragusa Comunità e futuro rinnova dunque il proprio ringraziamento ai contribuenti che hanno scelto di sostenerla, interpretando l’aumento delle risorse raccolte e delle preferenze come un importante segnale di fiducia da parte della comunità.

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