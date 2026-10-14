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Cinema | Scicli

Uccio De Santis gira a Scicli i nuovi episodi della serie televisiva satirica Mudù, in onda su Rai Due

A darne l'annuncio il sindaco di Scicli Mario Marino. Il lavoro della Scicli Film Commission
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Scicli, 14 ottobre 2026 – Un lavoro sotterraneo, durato mesi, della Scicli Film Commission, ha portato al risultato che da tre giorni a questa parte tanto entusiasmo ha suscitato tra turisti e residenti. L’attore Uccio De Santis (Gennaro De Santis, Bari, 1965) gira a Scicli i nuovi episodi della serie televisiva “Mudù”, la cui programmazione è fissata da domenica 10 gennaio su Rai Due alle 21.

Il fortunato format televisivo di barzellette sceneggiate e sketch comici (“Mudù” è un’espressione barese che si può tradurre in italiano “mamma mia”) andrà in onda ogni domenica e ciascuna puntata avrà la durata di 25 minuti. “Mudù” accompagnerà il pubblico televisivo italiano per tutto l’inverno e fino alla primavera.

“Una grande vetrina per Scicli che sta offrendo le quinte sceniche degli sketch comici con i suoi vicoli, le sue strade barocche, le chiese e i palazzi”, spiega il sindaco Mario Marino. Il set è in via Mormina Penna, all’Antica Farmacia Cartia, al torrente Aleardi, davanti alla chiesa di San Bartolomeo e della Consolazione, lungo la salita di Santa Maria La Nova e persino alla rotatoria di viale I Maggio a Jungi, dove Uccio De Santis, con a bordo sei passeggeri, sfreccia in un inseguimento a bordo di una spettacolare Fiat 500 con portiere controvento prodotta nel 1957.

Turisti e bambini hanno avuto esplosioni di entusiasmo per il set televisivo all’aperto e anche gli stranieri, che non conoscono il personaggio De Santis, hanno chiesto di individuare su Youtube gli episodi della serie per poi cercare le location di Scicli.

Il Comune, oltre al lavoro della Scicli Film Commission, ha dato assistenza con la Polizia locale alla troupe, sempre molto attenta alle esigenze di vita quotidiana della città.

Uccio De Santis dal canto suo non si è negato a selfie e abbracci a quanti lo hanno voluto salutare con affetto. Con Uccio De Santis sul set Antonella Genga e Umberto Sardella.

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