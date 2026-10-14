Modica, pronti gli abbonamenti bus per studenti under 20

Modica, 14 Ottobre 2026 – Sono disponibili gli abbonamenti dei bus per le studentesse e gli studenti under 20 di Modica. Gli abbonamenti possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali di Via Resistenza Partigiana n. 38/40, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30. Il martedì ed il giovedì è possibile il ritiro anche al pomeriggio: dalle 15:30 alle 16:30.

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