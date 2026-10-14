Anffas Modica, si insedia la nuova governance: Amelia Iacono eletta presidente dopo la bufera giudiziaria

MODICA, 14 Ottobre 2026 – Amelia Iacono è la nuova presidente dell’Anffas di Modica. A sceglierla è stato il consiglio direttivo dell’ente di assistenza, chiamato a definire la nuova guida della struttura dopo la bufera giudiziaria che ne ha travolto i vertici.

La nomina segna l’avvio di un percorso di rifondazione reso necessario dalle dimissioni dell’ex presidente Giovanni Provvidenza. Quest’ultimo si è, infatti, dimesso a seguito della misura cautelare che lo ha raggiunto nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Ragusa, che vede coinvolti a vario titolo anche diversi suoi collaboratori. A tal proposito sarebbero parecchie le famiglie di assistiti che intendono schierarsi dalla parte di Provvidenza e smentire le accuse riguardo maltrattamenti ed altro.

L’insediamento di Amelia Iacono rappresenta un passaggio fondamentale per superare una fase estremamente complessa e per avviare una riorganizzazione trasparente della governance dell’ente. L’obiettivo prioritario del nuovo corso sarà quello di garantire la continuità operativa dei servizi assistenziali sul territorio, ripristinando al contempo un clima di massima serenità, fiducia e tutela nei confronti dei ragazzi assistiti e delle loro famiglie.

Salva