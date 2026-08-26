Cinghiali nel territorio ibleo. Il Gruppo Consiliare del Pd di Ragusa sollecita soluzioni

Ragusa, 26 agosto 2026 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa, composto dai consiglieri Mario Chiavola e Peppe Podimani, oltre che dal capogruppo Peppe Calabrese, esprime forte preoccupazione per la crescente e ormai quotidiana segnalazione della presenza di cinghiali nel territorio ibleo, un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più complessi e che richiede un intervento immediato e strutturato.

Negli ultimi mesi – sottolineano i consiglieri – le segnalazioni provenienti da cittadini, agricoltori e residenti delle zone rurali si sono moltiplicate, delineando un quadro che non può più essere considerato episodico. La presenza dei suidi, ormai stabile in diverse aree della provincia, rappresenta un rischio per la sicurezza stradale (in particolar modo durante il periodo notturno lungo la Ss 194 o la Sp 59 Modica-Giarratana), un danno per le coltivazioni e un elemento di potenziale pericolo sanitario, oltre che un fattore di crescente disagio per chi vive o lavora nelle zone interessate.

«Siamo davanti a una problematica che va affrontata con dovizia di particolari, senza minimizzazioni e senza rinvii – Chiavola, Calabrese e Podimani –. La presenza dei cinghiali non è più un fatto sporadico, ma un fenomeno che richiede una strategia chiara, coordinata e immediata. È necessario che l’amministrazione comunale avvii una interlocuzione formale con il Servizio regionale competente, affinché si possano individuare soluzioni concrete e percorribili, nel rispetto delle normative vigenti e della sicurezza dei cittadini».

Il gruppo consiliare del Pd evidenzia come la questione sia ormai diventata «molto seria» e come debba essere affrontata con «massima determinazione», mettendo in campo tutte le azioni possibili: monitoraggio costante, piani di contenimento, collaborazione con gli enti sovracomunali, coinvolgimento delle associazioni agricole e dei soggetti che quotidianamente subiscono le conseguenze del fenomeno.

«Non possiamo permettere – aggiungono i consiglieri – che il territorio ibleo continui a convivere con una presenza incontrollata che mette a rischio persone e attività economiche. Serve una risposta chiara, tempestiva e coordinata. Il nostro impegno sarà totale affinché il tema venga affrontato con la serietà che merita».

Il Pd di Ragusa ribadisce dunque la propria disponibilità a collaborare e a sostenere ogni iniziativa utile, chiedendo all’amministrazione comunale di attivarsi senza ulteriori indugi per tutelare la sicurezza e il decoro del territorio

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