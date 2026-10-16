Sac. Ripristinata la piena operatività negli aeroporti di Catania e Comiso

SAC continua a monitorare la situazione e invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento.

Catania/Comiso, 16 ottobre 2026 – A seguito del ripristino del sistema nazionale per il controllo del traffico aereo, SAC comunica il ritorno alla piena operatività degli aeroporti di Catania e Comiso.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.