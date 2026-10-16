Ragusa Terra Madre: «Centro storico, Caruso e Fratelli d’Italia votarono il regolamento che oggi contestano. Mauro era assente»

RAGUSA, 16 ottobre 2026 – Il movimento politico Ragusa Terra Madre interviene dopo le polemiche sollevate da alcuni oppositori in riferimento al centro storico e agli interventi sviluppati anche mediante un bando che favorire la residenziali. Prima di attaccare l’Amministrazione sul centro storico, sarebbe opportuno ricordare quanto accaduto in Consiglio comunale. Il regolamento alla base del bando per il recupero delle abitazioni fu approvato il 28 luglio 2025 con 21 voti favorevoli su 21 presenti e votanti. Tra questi c’era Rossana Caruso, oggi tra i firmatari delle critiche e c’era anche il rappresentante di Fratelli d’Italia, partito che oggi contesta, mentre Gaetano Mauro risultava assente al momento del voto.

Oggi il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, e i consiglieri Caruso e Mauro contestano l’iniziativa. Per carità, si può anche cambiare idea. Ma la coerenza politica passa anche dalla memoria degli atti e delle decisioni assunte. Non si può sostenere una scelta in Consiglio e poi attaccarla senza fare i conti con quel voto.

Sulla sicurezza, inoltre, non si può raccontare una città nella quale non sarebbe stato fatto nulla. Ragusa dispone di un sistema diffuso di videosorveglianza, di controlli coordinati con le forze dell’ordine, di verifiche interforze e del presidio notturno dell’Esercito in piazza San Giovanni. Ci sono certamente margini per migliorare servizi, illuminazione, pulizia e controlli, ma ignorare gli interventi già avviati significa offrire una rappresentazione distorta della realtà. E soprattutto significa contrapporre sicurezza e recupero delle abitazioni, quando sono due aspetti della stessa sfida. I 900 mila euro sono il primo stanziamento, non la soluzione definitiva. Il bando riguarda il 2026 e si inserisce in una strategia che punta a proseguire negli anni successivi, compatibilmente con le risorse disponibili. L’obiettivo è dare continuità agli incentivi anche nel 2027, nel 2028, nel 2029 e oltre, favorendo il recupero degli immobili e il ritorno dei residenti.

Stabilire già oggi quante abitazioni saranno finanziate, prima della conclusione della procedura, significa trasformare una stima in un verdetto anticipato. È evidente che 900 mila euro non possono risolvere da soli tutti i problemi del centro storico. Ma investire risorse comunali per recuperare le case e riportare persone a viverci è una scelta concreta, che può anche attivare ulteriori investimenti privati. Il bando, inoltre, non è un intervento isolato: si inserisce nel percorso del Masterplan per la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione sociale del centro storico, presentato a gennaio scorso.

Per un Comune delle dimensioni di Ragusa, destinare 900 mila euro di risorse proprie al recupero delle abitazioni e al ritorno dei residenti nel centro storico è una scelta tutt’altro che scontata. Non sono molti i Comuni di dimensioni analoghe che mettono in campo un investimento così significativo e mirato sulla residenzialità.

Ragusa Terra Madre ritiene che il centro storico meriti meno polemiche e più responsabilità. Sicurezza, decoro, case recuperate, residenti e attività economiche devono procedere insieme. Le critiche sono legittime, ma non possono cancellare gli interventi avviati né ignorare le decisioni assunte in passato dagli stessi protagonisti della polemica. Alla città servono proposte e impegno concreto, non accuse e ricostruzioni distorte utili. E a proposito, noi in città, in centro, con i residenti, ci andiamo a parlare quotidianamente, non solo per fare i video per qualche like sui social come hanno fatto i tre oppositori da inediti attori.

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