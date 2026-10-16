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Sport | Vittoria

Calcio, il Vittoria ed il centrocampista Visintin si separano

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VITTORIA, 16 Ottobre 2026 – La società FC Vittoria ASD ha  raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Agustin Visintin, centrocampista (foto). La decisione, condivisa da entrambe le parti, è stata presa in un clima di serenità e reciproco rispetto, concludendo così il percorso del calciatore con la maglia biancorossa.

“La società desidera ringraziare Agustin per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati nel corso della sua esperienza a Vittoria, augurandogli le migliori fortune personali e sportive”.
Frattanto per la trasferta di domenica 18 ottobre a Palazzolo, sono disponibili 250 biglietti per il settore ospiti, acquistabili entro le  19 di sabato 17 ottobre presso il punto venditaTabacchi Pinnolo, in piazza Italia n. 16 a Vittoria.
Come previsto dalle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, al momento dell’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità e fornire nome, cognome, luogo e anno di nascita.
La società invita tutti i tifosi e i sostenitori interessati a seguire la squadra in trasferta a rispettare le disposizioni previste.
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