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Politica | Ragusa

Centro storico, Angelica(Iv): «900mila euro dei ragusani erogati all’insegna dell’improvvisazione e degli spot elettorali»

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RAGUSA, 16 ottobre 2026 – Interviene nel dibattito sul rilancio del centro storico di Ragusa Filippo Angelica, Coordinatore cittadino di Italia Viva – Casa Riformista, criticando aspramente l’impostazione data dall’amministrazione comunale allo stanziamento di circa 900mila euro destinati ai contributi abitativi.

«Purtroppo sul centro storico l’improvvisazione e le operazioni spot continuano a farla da padrona», esordisce Angelica. «Questa volta crediamo che si sia davvero superato il limite. Parliamo di quasi un milione di euro provenienti dalle tasse dei nostri concittadini. Destinare una cifra così imponente per beneficiare complessivamente appena 15 o 20 soggetti dimostra la totale assenza di una visione d’insieme. Per di più, a causa dei vincoli anacronistici del bando, queste risorse andranno a finire in zone già stravolte di finanziamenti e strapiene di soldi, anziché sostenere le parti di città che oggi soffrono di più e necessitano di interventi urgenti».

Il coordinatore di Italia Viva chiarisce poi con decisione il passaggio cruciale relativo alle norme vigenti: «La cosa più assurda è che questi fondi vengono vincolati a un perimetro geografico stabilito dalla Legge 61 del 1981, cioè una norma di oltre quarant’anni fa in cui sono stati già spesi ben 60 miliardi delle vecchie lire. Bisogna dirlo chiaramente: se si voleva davvero incidere sulla riqualificazione e sulla rigenerazione del centro storico, l’amministrazione avrebbe dovuto andare dalla deputazione regionale a Palermo e chiedere con forza di cambiare e revisionare la legge. Era necessario aggiornare il perimetro d’azione della 61/81 per renderla attuale e coerente con le vere esigenze che il centro storico presenta oggi. Non averlo fatto dimostra la mancanza di una strategia seria».

Angelica conclude indicando come si sarebbero potute impiegare in modo più utile le risorse della collettività: «Con 900mila euro si sarebbero potuti realizzare interventi strutturali capaci di dare un nuovo volto al centro, a partire dall’illuminazione artistica, oggi del tutto assente, o dalla redazione del Piano del Colore. Un’altra scelta miope riguarda la Vallata Santa Domenica: abbiamo preso i fondi per strutturarla, ma ora ci chiediamo quanto ci costerà la sua gestione e se i nostri bilanci comunali saranno in grado, in autonomia, di garantire la manutenzione di un parco urbano di tali dimensioni o se tra qualche mese saremo costretti ad abbandonarlo al proprio destino. Purtroppo si continua a preferire la logica dei contributi a pioggia anziché programmare il futuro di Ragusa, e i risultati di questa mancanza di visione sono sotto gli occhi di tutti».

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