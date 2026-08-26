Modica. Successo per la manifestazione organizzata dall’associazione “Slava Ukraini” a Palazzo San Domenico

MODICA, 26 Agosto 2026 – Un successo straordinario, che va oltre ogni più rosea aspettativa e che fa vibrare le corde più profonde del cuore. Si è chiusa lunedì, nella splendida e prestigiosa cornice di Palazzo San Domenico, la tre giorni dedicata alla mostra dei 64 disegni realizzati dai bambini ucraini. Un viaggio emozionante attraverso gli occhi dell’infanzia, capace di trasformare l’arte in un potente messaggio di pace, resilienza e rinascita.

Questo autentico miracolo di condivisione e cultura è stato reso possibile grazie alla straordinaria dedizione, alla passione e all’instancabile impegno dei volontari dell’Associazione Iblea “Slava Ukraini”, anima e motore di un’iniziativa che ha saputo toccare le corde più profonde dell’intera comunità.

La concomitanza con la giornata di lunedì, 24 agosto, ha caricato il finale di un significato simbolico immenso: celebrare il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina circondati dalla purezza e dalla forza di queste opere è stato un momento di commozione collettiva che difficilmente potrà essere dimenticato.

“Durante i tre giorni dell’evento – dice la presidente dell’associazione Oksana Khliebovska – le sale del Palazzo sono state letteralmente invase da un pubblico numeroso, attento e profondamente commosso. Ciascuno dei 64 disegni esposti ha raccontato una storia: frammenti di una realtà difficile, ma anche e soprattutto sogni colorati, cieli sereni e un desiderio incrollabile di futuro. I visitatori si sono fermati in silenzio davanti alle opere, lasciandosi trasportare dall’innocenza di messaggi che non hanno bisogno di traduzione”

L’Associazione Iblea “Slava Ukraini” ha saputo guidare gli ospiti in questo percorso con estrema sensibilità, creando un vero e proprio ponte culturale e umano tra il territorio ibleo e il popolo ucraino. Ma l’entusiasmo della cittadinanza e dei turisti non si è fermato alla sola ammirazione. La risposta del pubblico si è trasformata subito in azione concreta.

Moltissimi visitatori hanno difatti voluto legare il ricordo di questa esperienza a un gesto d’amore, acquistando i souvenir speciali messi a disposizione dai volontari dell’associazione. Ciascun oggetto venduto rappresenta un mattone per la ricostruzione e un aiuto immediato: l’intero ricavato della vendita sarà infatti devoluto interamente in beneficenza in Ucraina, per sostenere progetti umanitari e dare un aiuto concreto a chi, in questo momento, ne ha più bisogno.

Un connubio perfetto tra cultura, memoria e generosità che ha dimostrato, ancora una volta, come l’arte possa diventare uno strumento straordinario di mobilitazione e vicinanza umana sotto la guida di realtà locali virtuose. La mostra si chiude con un bilancio che riempie d’orgoglio. Palazzo San Domenico ha ospitato non solo un’esposizione artistica, ma un vero e proprio manifesto di fratellanza.

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