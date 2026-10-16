Vittoria Calcio. Risoluzione consensuale del rapporto contrattuale col centrocampista Agustin Visintin

Vittoria, 16 ottobre 2026 – Il Vittoria Calcio ha risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Agustin Visintin, centrocampista. La decisione, condivisa da entrambe le parti, è stata presa in un clima di serenità e reciproco rispetto, concludendo così il percorso del calciatore con la maglia biancorossa.

La società desidera ringraziare Agustin per la professionalità, l’impegno e la disponibilità dimostrati nel corso della sua esperienza a Vittoria, augurandogli le migliori fortune personali e sportive.

E intanto per la trasferta di domenica 18 ottobre a Palazzolo, gli iblei avranno a disposizione 250 biglietti per il settore ospiti, acquistabili entro le ore 19:00 di sabato 17 ottobre presso il punto vendita Tabacchi Pinnolo, in piazza Italia 16 a Vittoria.

Come previsto dalle disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza, al momento dell’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità e fornire nome, cognome, luogo e anno di nascita.

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