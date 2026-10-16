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Attualità | Comiso

Al Comune di Comiso una targa in memoria del giornalista Lino Rimmaudo

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Comiso, 16 ottobre 2026 – Una targa in memoria del giornalista Lino Rimmaudo al Municipio di Comiso. ” Una promessa mantenuta innanzitutto alla famiglia di Rimmaudo”, dichiara il sindaco, Maria Rita Schembari.

“In occasione della commemorazione per il trentesimo anniversario della scomparsa di Lino Rimmaudo – spiega il sindaco di Comiso- avvenuta a giugno di quest’anno grazie a un corso di formazione voluto dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Assostampa, avevo preso l’impegno, davanti al figlio e alla moglie del compianto giornalista, di apporre una targa ricordo, oltre che per onorare un professionista di Comiso, per ricordare l’attività svolta presso il comune di Comiso come addetto stampa. Il 15 di ottobre dunque – ancora la Schembari- la targa è stata apposta proprio all’ingresso di quello che era il suo ufficio e che, per tradizione, ospita ancora l’ufficio di comunicazione istituzionale. Presenti alla breve ma emozionante scopertura, il figlio Giuseppe e la moglie di Lino Rimmaudo, oltre che al suo carissimo amico e collega Giuseppe La Lota. La targa – conclude il sindaco – vuole essere anche un punto di riferimento e di riflessione su ciò che ha ispirato negli anni il nostro concittadino: chiarezza e credibilità nella comunicazione”.

Comiso 16 ottobre 2026

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