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Politica | Scicli

Scicli, il campo sportivo di Jungi intitolato a Franzo Trovato: l’omaggio all’uomo e alla rinascita dello sport locale

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SCICLI, 16 Ottobre 2026 – Il campo sportivo ‘Polivalente’ del Villaggio Jungi porterà il nome di Franzo Trovato. La cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00, sancendo il legame indissolubile tra la città di Scicli e una delle sue figure più stimate e amate. La proposta, nata dall’impulso dell’associazione “Sport&Food” presieduta da Raffaele Giallongo, ha trovato immediato e caloroso accoglimento nella comunità.

Dallo sfacelo alla rinascita: una struttura riconquistata. L’intitolazione a Franzo Trovato rappresenta il coronamento di una lunga storia di riscatto per la struttura di Jungi. L’impianto, infatti, è rimasto chiuso e inaccessibile per oltre dieci anni, rischiando di trasformarsi in un’incompiuta e sottraendo alle generazioni locali uno spazio vitale di aggregazione. La svolta è arrivata grazie alla determinazione, alla tenacia e al costante impegno istituzionale dell’allora Assessore allo Sport Guglielmo Scimonello. Superando lungaggini burocratiche e ostacoli tecnici, Scimonello ha sbloccato l’intricato iter dei lavori, riuscendo a restituire finalmente la struttura alla città e al mondo sportivo nel 2021. Una vera e propria battaglia di civiltà che ha riacceso i riflettori sull’importanza dei beni comuni. Un esempio di competenza e umanità. Proprio su quel terreno strappato all’abbandono, ora brillerà il nome di Franzo Trovato. Funzionario comunale esemplare e manager sportivo lungimirante, Trovato è ricordato come un vero motore sociale. Chi lo ha conosciuto ne loda la straordinaria umanità e la capacità di coniugare il rigore professionale con una profonda sensibilità. La sua azione quotidiana è stata guidata da un principio fermo: lo sport come strumento di inclusione, crescita e riscatto sociale, una scuola di vita fondata sul rispetto reciproco e sullo spirito di squadra.

L’intitolazione offre lo spunto per una riflessione sul futuro dell’impiantistica sciclitana. Sulla scia del lavoro svolto da Guglielmo Scimonello per la riapertura del 2021 e degli insegnamenti storici di Franzo Trovato, i promotori e i rappresentanti della comunità hanno voluto lanciare un messaggio chiaro:
«Intitolare un campo a Franzo significa impegnarsi a mantenerlo vivo, sicuro ed efficiente. La storia di questo impianto, rimasto chiuso per un decennio e rinato solo grazie a un impegno politico e amministrativo serrato, ci dimostra che le strutture vanno difese ogni giorno. Il modo migliore per onorare la memoria di Franzo è prenderci cura delle nostre strutture sportive locali con lo stesso identico amore, la stessa dedizione e la stessa cura quotidiana che lui metteva in ogni suo progetto per Scicli. Riammodernare lo sport significa difendere il futuro dei nostri ragazzi.»

​«Dedicare il polivalente di Jungi – dichiara Guglielmo Scimonello – un quartiere vitale e popoloso di Scicli – assume un significato profondo. Da sabato 31 ottobre – prosegue Scimonello – ogni giovane che calpesterà quel terreno di gioco saprà di farlo nel segno di un uomo che ha speso le sue migliori energie per il bene comune e per la valorizzazione dei giovani talenti locali. A perenne ricordo del suo straordinario impegno nello sport e nel sociale – ribadisce Scimonello – l’intera comunità dedica questo spazio a un grande uomo di sport. Il suo esempio di passione e inclusione – termina Scimonelli – rimarrà vivo nel tempo, per continuare a ispirare e far crescere i nostri giovani.»

All’inaugurazione presenzieranno le autorità locali, i vertici regionali e provinciali della F.G.C.I., i rappresentanti del mondo sportivo e associazionistico e i tanti cittadini uniti nel ricordo di un autentico “uomo di comunità”.

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