Piccoli agricoltori, M5S Comiso: “Tre atti della Deputata Campo per chi resta sempre fuori dai bandi”

Comiso, 16 ottobre 2026 – Una mozione, un disegno di legge e un emendamento alle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Assemblea regionale siciliana. È il percorso parlamentare avviato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, anche sulla base del confronto sviluppato nel territorio ibleo, per sostenere le piccole e piccolissime aziende agricole siciliane, con particolare attenzione ai costi energetici e all’acquisto delle attrezzature necessarie all’attività quotidiana. L’obiettivo è portare finalmente l’attenzione su quella parte dell’agricoltura siciliana che troppo spesso rimane ai margini delle grandi misure regionali: piccole aziende e imprese familiari che non sempre dispongono delle dimensioni, delle consulenze e della capacità finanziaria necessarie per accedere ai grandi bandi.

«Nel merito – spiega il Movimento 5 Stelle Comiso – le proposte prevedono aiuti per ridurre il peso delle bollette di luce e gas e contributi fino al 50 per cento per comprare piccole attrezzature agricole. Il disegno di legge prevede una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, mentre la mozione chiede anche aiuti sul costo del lavoro, un servizio gratuito per aiutare gli agricoltori a conoscere i contributi disponibili e a presentare le domande, e interventi per evitare che chi produce sia costretto a vendere a prezzi troppo bassi. L’obiettivo è semplice: far arrivare gli aiuti anche ai piccoli agricoltori, che troppo spesso restano esclusi».

Alla predisposizione degli atti hanno collaborato sia Nunzio Monaco, del Gruppo Agricoltura Ibleo, che le forze politiche progressiste di Comiso raccogliendo e rappresentando le esigenze emerse dal confronto diretto con gli agricoltori del territorio.

«Abbiamo cercato di portare dentro le istituzioni la voce di tanti piccoli agricoltori che non chiedono privilegi – dichiara Monaco – ma strumenti semplici, concreti e realmente accessibili. Da questo confronto è nato un lavoro che ha consentito di trasformare problemi quotidiani e proposte precise in atti parlamentari, fino all’emendamento presentato sulle variazioni di bilancio».

«Adesso – conclude Stefania Campo – ci auguriamo che questo percorso possa andare avanti senza ostacoli e, soprattutto, che durante l’esame delle variazioni di bilancio venga approvato l’emendamento sui bonus agricoli. Sarebbe un primo risultato concreto per una parte fondamentale dell’agricoltura siciliana, troppo spesso celebrata nei discorsi e nelle campagne elettorali e poi dimenticata quando arriva il momento di distribuire le risorse. Il governo Schifani e l’assessore Sammartino dimostrino con i fatti di voler sostenere anche i piccoli e piccolissimi agricoltori e non soltanto un sistema di incentivi che troppo spesso risulta accessibile soprattutto alle realtà più grandi e strutturate».

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